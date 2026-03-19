Нова дисциплина в Маратона на София

  • 19 март 2026 | 15:03
Нова дисциплина става част от програмата на лекоатлетическия Маратон на София (Wizz Air Sofia Marathon), който през 2026 година ще се състои на 10 и 11 октомври за 43-ти път. Организаторите от Асоциация “Спорт в свободното време” обявиха въвеждането на щафетно бягане на 2 по 21 километра - формат, който позволява на участниците да разделят маратонската дистанция и да преминат трасето като отбор.

Новата дисциплина идва в отговор на засиления интерес към по-гъвкави и споделени форми на участие. Щафетното бягане съчетава предизвикателството на класическия маратон с емоцията от съвместното преживяване, като дава шанс на повече бегачи да се включат в едно от най-големите спортни събитие в страната.Стартът на щафетата е насрочен за 11 октомври и ще бъде даден едновременно с класическия маратон (42.195 км) и полумаратона - 21 km Address Run. Отборите ще бъдат съставени от двама участници, които ще пробягат по 21 км, като са допустими мъжки, дамски и смесени двойки.

Квотата за новата дисциплина е ограничена до 300 отбора, а регистрацията ще бъде отворена до нейното изчерпване. Желаещите могат да се възползват от ранна регистрация на по-ниски цени до 30 април 2026 г. С добавянето на щафетата организаторите продължават да надграждат формата на събитието, правейки участието още по-достъпно, споделено и мотивиращо.

Паралелно с разширяването на програмата Wizz Air Sofia Marathon отново получи престижния World Athletics Road Race Label – признание за високото качество на организацията и нарастващото международно значение на събитието. Отличието, присъждано от Световната атлетика (World Athletics), утвърждава маратона в столицата като част от календара на водещите шосейни състезания в света.

„Това отличие е резултат от последователната работа на целия екип и партньори на събитието. За нас то е и отговорност – да надграждаме всяка година и да предлагаме преживяване на високо международно ниво както за елитните състезатели, така и за всички любители на бягането“, коментира Анатоли Илиев, главен организатор от Асоциация „Спорт в свободното време“.

„Софийският маратон има амбицията да се превърне в един от най-атрактивните маратони на Балканите, но и глобално в Европа. Този лейбъл е признание за работата на маратона и допринася за утвърждаването на качеството му. За масовия участник това е гаранция за професионална организация – от прецизно измереното трасе до високото ниво на безопасност и медицинска грижа по маршрута“, заяви Милица Мирчева, спортен директор на събитието.

Тази година маратонът ще се състои на 10 и 11 октомври. В първия ден са предвидени късите дистанции – 10 км Garmin Run и 5 км FIB Mass Run, а на 11 октомври ще стартират дългите дисциплини – класическият маратон, полумаратонът и новата щафета 2 × 21 км. С всяко следващо издание събитието привлича все по-силен международен интерес и затвърждава позицията си като водещ спортен форум в региона.

