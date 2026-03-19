Комо загуби един от собствениците си

Сензацията в Серия “АКомо съобщи за кончината на един от своите собственици Майкъл Бамбанг Хартоно. Той е издъхнал днес на 86-годишна възраст в Сингапур.

Майкъл и неговият брат Робърт Буди Хартоно (84 г.) бяха заедно ръководителите в индонезийския цигарен производител Djarum, който е собственик на Комо. Те придобиха клуба през 2019 г., когато отборът се състезаваше в третото ниво на италианския футбол Серия C. През 2024 г. Комо се завърна в елита след 21-годишно отсъствие, а в момента се бори за класиране в Шампионската лига, заемайки четвърто място в класирането.

Както съобщава “Гадзета дело спорт”, братята Хартоно притежават общо състояние от 43,8 милиарда долара, което ги прави най-богатите хора в Индонезия.

Комо 1907 е дълбоко натъжен от кончината на Майкъл Бамбанг Хартоно. Изказваме нашите искрени съболезнования на семейство Хартоно и на всички в Djarum Group. Под ръководството на семейството клубът навлезе в нова глава от своята история и ние ще го помним с благодарност и уважение“, се казва в съобщението на клуба.

