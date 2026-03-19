Легенда на Черно море защити Пламен Илиев и влезе в спор с феновете

Бившият капитан на Черно море - Даниел Димов, се оказа замесен в ситуацията между вратаря Пламен Илиев и клуба, като това го въвлече в словесна престрелка с привържениците на "моряците". Стражът напусна Морската столица и въпреки че отказа да коментира решението си, се разбра, че причината за него е разминавания с треньорския щаб. Той бе подкрепен от бившия си съотборник Даниел Димов и това предизвика недоволство сред запалянковците, които го атакуваха с декларация, в която подчертаха разочарованието си от неговите критики срещу старши треньора Илиан Илиев.

Ето какво написа по този повод Димов в своя Фейсбук профил:

"До Националния фен клуб на Черно море относно позицията им по мой адрес:

Имам честта да познавам голяма част от вас и да извървим голям процент от кариерата ми заедно. Мисля, че се познаваме изключително добре и знаете отлично моя характер. Знам, че това не са ваши думи, момчета. Това не са думи на фенклуба. Това е поредният опит за провокация и манипулация.

Всеки има право да изрази мнението си и аз съм извоювал своето с безрезервната ми служба в името на юношеския ми отбор.

Бъдейки юноша на клуба, бях повече от само играч. Като капитан на отбора, винаги съм поставял себе си на второ място, защото НИКОЙ не е по-голям от отбора. Поемал съм удари, уязвявания и провокации с една единствена цел - да направим най-добрия колектив в България и да бъдем давани за пример. Смея да кажа, че изминалите два сезона бяха олицетворението на положения от всички нас труд.

През годините бяха пожертвани не един и двама футболисти - легенди на този клуб. А една от тях се оказах и аз, за да може егото да възтържествува.

Силните лидери се заобграждат със силни характери, слабите лидери се опитват да ги елиминират".

Преди това привържениците на отбора изразиха мнението си за него по следния начин:

"ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ на НФК "Черно море"

Във връзка с интервюто на лицето Даниел Светославов Димов, явяващо се (досега!?) за клубна легенда, в днешния брой на вестник "Тема спорт", изразяваме своето дълбоко разочарование и недоумение от съдържанието на направените от него язвителни коментари по повод спортно-техническото ръководство на клуба ни.

Като дългогодишен капитан и символ на клуба, винаги сме смятали, че Димов е олицетворявал ценности като лоялност, уважение и принадлежност към каузата на "Черно море", въпреки някои негови младежки изцепки. Именно поради това считаме, че публичната критика към Илиан Илиев - старши треньор с ключова роля за развитието и успехите на отбора през последните години - е повече от неуместна, шокираща и дълбоко разочароваща, както и че е в разрез с духа, който винаги е обединявал нашата общност.

Когато през зимата на 2018г израсналият в нашата ДЮШ Даниел бе поканен от Илиев да се върне в родния си клуб след гурбета му из София и чужбина, ние първоначално се противопоставихме на тази идея, тъй като все още не бяхме преодолели обидите, които съответното лице Димов ни бе нанесъл с противоречиви изказвания по медиите след трансфера си в явно доста любимия му от дете "Левски". Тогава нашият старши треньор тъкмо бе застанал начело на отбора и ни помоли да му простим "грешките на младостта" и да го приемем с отворени обятия в името на сплотеността и здравата атмосфера в клуба - което (след една среща на паркинга, преминала в сухо поднесени извинения) ние направихме, тъй като повярвахме на искреността и доблестта му. Благодарение на тази наша и на Илиан далновидност, Даниел Димов остана в родния си клуб и се превърна не само в най-успешния капитан в следвоенната ни история, но и в единствения състезател с три медала от държавното първенство. Напълно заслужено в дълги периоди той се подписваше и под най-голямата заплата въпреки недотам съществения му игрови принос в последните му два-три сезона.

След приключването на кариерата си, днес Димов прави поне втори опит да отрови обстановката в клуба ни, след като на 14.10.2025г излезе негово интервю с подобни коментари към работата на Илиан в същия вестник пред същия журналист, като днешното. Какво съвпадение - тогава това се случи точно преди мача ни срещу "Левски", също както и сега!?!

Ние няма да забравим какво си дал на "Черно море", Даниеле. Но няма как и да подминем с мълчание думите ти днес. Защото легендите не се измерват само с мачове и успехи, а и с това как защитават хората и каузите, които са ги направили такива.

"Черно море" не е просто клуб - той е кауза, традиция и чест."