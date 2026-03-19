Лейкърс с важна крачка към плейофите, шампионът Оклахома с поредна победа

В ранните часове на 19-и март (сряда) се изиграха девет нови срещи от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. След техния край лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с 54 победи и 15 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 49 успеха и 19 поражения (Източна конференция). Само “бурите” имаха ангажимент от водачите тази нощ, като те записаха убедителен успех. Това бе десета поредна победа за шампионите.

Първи за вечерта на паркета излязоха шампионите от сезон 2023/2024 Бостън Селтикс, които победиха убедително Голдън Стейт Уориърс със 120:99 (36:23 27:27 26:23 31:26). С успеха “келтите” дръпнаха с три победи на второто място в Източната конференция пред Ню Йорк Никс, като дори момчетата от Бостън имат мач повече спрямо преследвачите си. “Войните” от своя страна се закотвиха на десетото място на Запад и нямат дори теоретични шансове за топ 6, но битката за по-добра позиция в плей-ин турнира остава.

Група от два мача стартира в 1:30 часа, като една от тези срещи бе на актуалния шампион Оклахома Сити Тъндър, който също като Бостън не позволи на съперника си да мине границата от сто точки и принуди Бруклин Нетс да преклони у дома със 92:121 (11:28 13:32 31:31 37:30). “Бурите” изглеждат все по-недостижими на върха на Запад, където почти сигурно ще завършат за втора поредна година, докато днешният им съперник крета сред опашкарите на Изток и регистрира пето последователно поражение.

По същото време последният в Източната конференция Индиана Пейсърс опита да се опълчи на Портланд Трейл Блейзърс, но в крайна сметка допусна поражение със 119:127 (33:37 29:42 24:26 33:22). Портланд от своя страна е в сходно положение на съседите си от Голдън Стейт и до края на сезона ще се бори за по-добра стартова позиция за началото на плей-ин турнира на Запад.

Половин час по-късно започнаха още три срещи, като след една от тях Минесота Тимбъруулвс успя да се изкачи до четвъртото място в Западната конференция след победата си над Юта Джаз със 147:111 (43:31 29:27 38:26 37:27). Юта от своя страна е на предпоследната позиция в същата конференция и за този отбор всичко ще приключи с последната сирена на редовния сезон.

По същото време борещият се за нищо Ню Орлиънс Пеликанс нанесе изненадващо поражение на ЛА Клипърс със 124:109 (26:40 34:20 26:25 28:24). Така отборът от Лос Анджелис окончателно загуби шанса да се класира за топ 6 на Западната конференция и ще трябва да се надява на участие в плейофите, ако успее да си извоюва място през плей-ин турнира.

В третия мач от този часови диапазон Чикаго Булс също окончателно захвърли своите теоретични надежди след загуба от Торонто Раптърс със 109:139 (17:32 28:40 31:36 33:31), като “биковете” няма да играят никъде след края на редовния сезон, тъй като вече нямат никакъв шанс да изместят десетия на Изток Шарлът Хорнетс. Торонто от своя страна направи нова важна крачка към класирането си в плейофите на същата конференция и тимът вече има преднина от три победи спрямо седмия Маями Хийт, който има и един изигран мач повече.

Още половин час по-късно дойде време на още една двойка срещи, като в едната от тях Далас Маверикс регистрира второ последователно поражение и отстъпи от Атланта Хоукс със 120:135 (30:37 26:30 26:34 38:34). Това бе очаквана загуба, тъй като Далас вече не се бори за нищо и по всяка вероятност пропуска плей-ин турнира, докато това заплете още повече интригата за топ 6 в Източната конференция, където разликата между петия и деветия се състои само в рамките на пет победи.

Другият мач по същото време бе изцяло Западна битка и в нея Мемфис Гризлис нанесе неочаквано поражение на Денвър Нъгетс със 125:118 (31:30 29:30 39:31 26:27). “Гризлитата” може и да са на 11-о място във временното класиране, но ги делят цели 17 победи от 10-ия Голдън Стейт Уориърс, което означава, че те нямат никакви теоретични шансове да се класират за плей-ин турнира, тъй като имат да изиграят само 14 мача до края на редовния сезон. Междувременно напрежението около Денвър се покачи, тъй като преднината на Нъгетс пред седмия Финикс Сънс падна до пет победи, като “слънцата” имат и един мач в запас.

Последният мач за денонощието стартира в 3:30 часа, като той донесе щастие за феновете на баскетбола в Лос Анджелис, тъй като в този двубой другият тим от града ЛА Лейкърс записа успех като гост срещу Хюстън Рокетс със 124:116 (35:26 32:29 22:37 35:24). Това бе пряк сблъсък за плейофите в Западната конференция, като Хюстън подобно на Денвър има баланс от +14 и преднината му пред седмия Финикс е само пет победи. Рокетс обаче имат цели два мача в запас и при цели 14 срещи до края на редовния сезон изглежда, че са много близо до класирането в плейофите. Това важи с още по-голяма сила за Лейкърс, тъй като момчетата от Лос Анджелис са с баланс от +19 и изглежда само въпрос на време да подпечатат визите за фазата на директните елиминации.

В утрешния 20-и март (петък) програмата на НБА продължава с още осем мача, като програмата ще бъде открита с две срещи по едно и също време, стартиращи в 1:00 часа българско време. В един от тях ще видим изявата на Източния лидер Детройт Пистънс, който гостува на Вашингтон Уизардс, а този път шампионът и лидер в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър ще почива.