  Мартин Сотиров пред Sportal.bg: Спечелихме мача с енергия, с Миньор ще е трудно

Мартин Сотиров пред Sportal.bg: Спечелихме мача с енергия, с Миньор ще е трудно

  • 18 март 2026 | 23:11
Отборът на Спартак Плевен победи с 82-75 Балкан в мач от 25-ия кръг на Sesame НБЛ, а след срещата баскетболистът на плевенчани Мартин Сотиров разкри пред камерата на Sportal.bg той и неговите съотборници за постигнали успеха на чужд терен.

“Спечелихме го с енергия, с желание да покажем, че все пак не играем толкова зле, колкото се представихме на предните два мача тук в тази зала. Това е основното нещо. Джейлън днес бе на много високо ниво, но въпреки него пак останалите момчета с енергия в защита направихме разлика и това ни донесе победата.”

Той коментира и какво се е променило в отбора с новия треньор и включването на центъра Джон Флорвиъс.
“Промени се енергията. Със сигурност желанието на играчите да да се “сбием” на тренировката и в защита, което и днес се показа, но и в предните мачове. В защита станахме по-агресивни и от там всичко ни дойде, цялата игра.”

Сотиров говори и за следващия съперник - отборът на Миньор 2015.
“Оказа се, че за нас с тези отбори, които са по-ниско в класирането, мачовете за нас стават по-трудни. По-добре играем с отбори, които са по-нависоко в класирането. Мачът с тях ще е труден със сигурност, защото вече паднахме там в началото. Труден съперник, но мисля, че ние сме в добър ритъм и очаквам добър мач, само да продължим това, което досега показахме в предните 2-3 мача.”, завърши баскетболистът на Спартак Плевен. 

Снимки: Владимир Иванов

