Започнаха мачовете от 25-ия кръг на Sesame НБЛ, следете резултатите със Sportal.bg

Четири мача от 25-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига се играят днес. Sportal.bg отново ви дава възможност да проследите резултатите от срещите тази вечер.

В 19:00 часа започват три срещи. В Ботевград Балкан приема Спартак Плевен, като Иван Коцев ще дебютира начело на домакините и лидери в класирането. За плевенчани пък се очаква дебют да направи бившият център на Рилски спортист и Черно море Тича Джон Флорвиъс.

В зала "Борис Гюдеров" в Перник Миньор 2015 посреща Левски.

В зала "Общинска" в Стара Загора Берое се изправя срещу Академик Бултекс 99.

В 19:15 ч. започва и дербито на кръга, в което Рилски спортист приема в "Арена СамЕлион" Черно море Тича.

