Леви Рандолф пред Sportal.bg: Знаем срещу какъв отбор се изправяме

Новото попълнение на Апоел Тел Авив Леви Рандолф заяви пред Sportal.bg сподели, че се чувства добре на българска земя. Опитното крило призова родните фенове на баскетбола да дойдат в "Арена София" утре и да подкрепят израелския тим срещу Виртус Болоня в мача между двата отбора от Евролигата.
- На първо място добре дошъл в България, как се чувстваш тук?
- Чувствам се добре. Много е спокойно и можем да се фокусираме върху баскетбола. Това е добро място за отбора да се стегне и да стигне до плейофите.
- Твоите очаквания за мача с Виртус Болоня?
- Знаем срещу кого се изправяме. Това е много труден противник. Добър отбор, който ще играе бързо, но ние ще излезем агресивни, ще вложим много усилия и ще изпълним всички указания на треньора.
- Какво искаш да кажеш на българските фенове?
- Елате и ни подкрепете. Дайте ни енергия и стимул срещу добрия противник утре.