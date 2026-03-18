Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Леви Рандолф пред Sportal.bg: Знаем срещу какъв отбор се изправяме

Леви Рандолф пред Sportal.bg: Знаем срещу какъв отбор се изправяме

  • 18 март 2026 | 21:51
  • 147
  • 0

Новото попълнение на Апоел Тел Авив Леви Рандолф заяви пред Sportal.bg сподели, че се чувства добре на българска земя. Опитното крило призова родните фенове на баскетбола да дойдат в "Арена София" утре и да подкрепят израелския тим срещу Виртус Болоня в мача между двата отбора от Евролигата.

- На първо място добре дошъл в България, как се чувстваш тук?

- Чувствам се добре. Много е спокойно и можем да се фокусираме върху баскетбола. Това е добро място за отбора да се стегне и да стигне до плейофите.

- Твоите очаквания за мача с Виртус Болоня?

- Знаем срещу кого се изправяме. Това е много труден противник. Добър отбор, който ще играе бързо, но ние ще излезем агресивни, ще вложим много усилия и ще изпълним всички указания на треньора.

- Какво искаш да кажеш на българските фенове?

- Елате и ни подкрепете. Дайте ни енергия и стимул срещу добрия противник утре.

Следвай ни:

