  Итудис пред Sportal.bg: Болоня е опасен отбор, трябва да ограничим тяхната креативност

Итудис пред Sportal.bg: Болоня е опасен отбор, трябва да ограничим тяхната креативност

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис сподели пред Sportal.bg очакванията си за предстоящия утре в София мач от Евролигата срещу Виртус Болоня.

- Тренер, само няколко часа за почивка на отбора и следва нов мач срещу Виртус Болоня. Какви са Вашите очаквания и какъв тип отбор е италианският тим?

- Не беше само почивката. Имахме много добър видео разбор. Анализирахме мача от снощи, анализирахме и следващия ни противник. Намираме се в добра форма. Има химия. Играчите са щастливи, че изпълнихме задачата си. Трябва да останем фокусирани, защото всеки отбор е опасен. Ние имаме проблеми със състава, те - също. Доста контузени играчи има, които са извън строя. Трябва да останем фокусирани, защото те притежават качество.

Карсън вкарва много, Морган поема много отговорности. Като цяло те имат отбор, който може да се представя добре. Наскоро записаха много резултатна победа, с игра на високо темпо. Опасен отбора са. Трябва да ограничим тяхната креативност и възможността за реализиране на точки. Ние пък сме отбор, който има много варианти да разиграе и реализира. Когато сме настроени позитивно в защита, както направихме през второто полувреме вчера, а и в много други мачове, си мисля, че нещата ще се получат добре за нас.

- Виждам, че Мотли е на игрището. Каква е ситуацията с него?

- Ще тренира и ще видим.

