Битката за място в efbet Супер Волей започва

Днес започва финалната битка за участие в efbet Супер Волей. Един срещу друг се изправят Добруджа 07 (Добрич) и Металург (Перник).

Добруджа 07 са неколкократно шампиони в първенството, но поради различни причини през последния сезон играха във Висшата лига. Въпреки, че на Димитър Маринков, старши треньор на тима, му се наложи да играе с предимно млади състезатели и без "големи" имена, отборът завърши на първо място и сега ще се бори за връщането си сред елита.

"Настроението в отбора е добро! Очаквам двата отбора да покажат такова ниво на волейбол, равностойно на това от efbet Супер Волей", коментира капитанът на добруджанци Стефан Георгиев.

Металург играят за първи път във Висшата лига, като до момента тимът се е състезавал в "А" НВГ. В началото на сезона старши треньорът Мирослав Илиев постави високи очаквания и направи силна селекция от състезатели. През сезона имаше колебания в играта на отбора, но в последните мачове Металург са безкомпромисни като отстраниха и носителят на Купа България Висша лига - Етрополе.

"Настроението в отбора е като за финал, приповдигнато и в очакване на най-важните мачове от сезона. Ще имаме подкрепата в първия мач и на нашата вярна публика, което допълнително ни мотивира да се представим по най-добрия начин и да ги зарадваме! Очакваме здрава битка за трофея, ние сме готови да дадем всичко от себе си и нека по-добрият победи", сподели капитанът на тима Стилиян Асенов.

Снимка: официална Фейсбук страница на ВК Металург