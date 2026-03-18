Очаквайте на живо: Шампионът срещу носителя на Купата в битка в челото на Sesame НБЛ

Рилски спортист приема в "Арена СамЕлион" тази вечер от 19:15 часа Черно море Тича във възлова среща от 25-ия кръг на Sesame НБЛ. Шампионите от Самоков са втори във временното класиране с 18 победи и 4 загуби - същия актив като лидера Балкан. Варненци, носители на трофея за Купата на България в последните две години, пък са трети с баланс 17-5 и преследват място на върха в края на редовния сезон.

Двата тима си размениха по една домакинска победа този сезон. През октомври Рилецо надделя над "моряците" с 96:84, а Черно море Тича "върна жеста" в края на декември с успех със 79:73.

