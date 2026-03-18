Барселона ще има нов директор

Баскетболната секция на Барселона ще има нов директор, тъй като настоящият - Хосеп Кубейс, ще стане вицепрезидент на клуба, твърди журналистът Марк Мундет от thebasketlab.com.

Кубейс ще бъде заменен от Сиско Пуйол.

Официалното потвърждение се очаква по време на представянето на новата организационна структура на каталунския гранд през юли.

Преди два дни Жоан Лапорта беше преизбран за президент на Барселона.

Баскетболният тим на клуба заема десето място във временното класиране в Евролигата с актив 17-14 и продължава битката за участие в плейофите на турнира.

Снимки: Imago