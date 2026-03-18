Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  Артета: Заслужавахме да победим 

Артета: Заслужавахме да победим 

  • 18 март 2026 | 03:58
  • 716
  • 0

Микел Артета определи класирането на своя Арсенал за 1/4-финалите в Шампионската лига като напълно заслужено. “Артилеристите” спечелиха реванша срещу Байер (Леверкузен) с 2:0 и след равенство 1:1 в първия мач преди седмица лондончани продължиха напред с общ резултат 3:1. В спор за място във финалната четворка “топчиите” ще спорят със Спортинг (Лисабон), който стигна до геройски обрат срещу Бодьо/Глимт.

Арсенал позволи на Байер да играе само четвърт час и нататък прегази "аспирините"

“Започнахме мача добре и бяхме заплаха отвсякъде. Вратарят задържа противника в играта, а Еберечи Езе ни отне един магически момент, за да поведе. След това, през второто полувреме, представянето на Деклан Райс ни даде възможност да спечелим и имахме четири или пет положения, при които трябваше да отбележим трети гол, но като цяло напълно заслужавахме да победим и да се класираме за четвъртфиналите.

Езе играе на всеки три дни, той е намерил ритъм и намира разбирателство с играчите и затова е тук. Той изгражда разбирателство с всички и когато започнеш да създаваш ключови моменти в мачовете, това ти дава увереност. Деклан беше фантастичен, както и целият отбор. Начинът, по който се борят за всяка топка и страстта, която показват, е просто превъзходна“, каза Артета.

Следвай ни:

