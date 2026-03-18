Сабаленка не е сигурна за завръщането си в Дубай

Водачката в световната ранглиста по тенис за жени Арина Сабаленка заяви, че не е сигурна относно завръщането си на турнира в Дубай, след като директорът на надпреварата критикува оттеглянето ѝ тази година, наричайки искането за по-строги наказания при късно оттегляне „абсурдна“ идея.

Сабаленка и Ига Швьонтек бяха сред тенисистките, които отказаха участие поради контузия, заболяване или промени в графика, оставяйки „щастливи губещи“ да запълнят основна схема в Дубай.

Сабаленка посочи лека контузия на бедрото за решението си да не играе на турнира миналия месец, преди войната между САЩ и Израел с Иран да предизвика хаос в региона.

По това време директорът на турнира в Дубай Салах Тахлак заяви пред "The National", че оттеглянето на Сабаленка и Швьонтек е било „неприятна изненада“ за организаторите и поиска по-строги санкции.

„Мисля, че е нелепо“, каза Сабаленка пред медиите преди надпреварата УТА 1000 на Маями.

„Не мисля, че той се показа по най-добрия възможен начин. За мен е наистина много тъжно да видя, че директорите на турнира не ни защитават като играчи. Те просто се грижат за своите продажби, за своя турнир и това е всичко. Коментарът му беше нелеп. Не съм сигурна дали някога ще искам да отида там след думите му. За мен е твърде много“, добави тя.

Според правилата на WTA, най-добрите тенисистки са задължени да участват във всичките четири турнира от Големия шлем, 10 турнира от WTA 1000 и шест събития от WTA 500, като наказанията за пропускането им варират от отнемане на точки за ранглистата до глоби.

Четвъртата в света Коко Гоф призова за по-разбиращо отношение към оттеглянето на Швьонтек и Сабаленка от Дубай.

„Просто чувствам, че Ига и Арина са играли в този турнир толкова много пъти и не е имало нищо лично“, каза тя.

„Трудно е. Опитваме се да се справим с календара. Напълно разбирам защо Сабаленка се чувства така, защото коментарите бяха ненужни“, допълни американката.

Сабаленка, която спечели титлата в Индиън Уелс в неделя и ще защитава трофея си от Маями, каза, че е избрала да бъде по-селективна този сезон, за да се справи с натоварената програма.

„Пред този сезон решихме . . . да дадем приоритет на здравето ми и да се уверим, че с тези малки пропуски в графика ще мога да се презаредя, да работя и да бъда по-добре подготвена за по-големи турнири“, каза Сабаленка, която също пропусна и състезанието в Доха.

„Програмата е просто лудост и затова има толкова много контузени играчи, винаги с превръзки и не показващи най-качествените мачове, защото това е почти невъзможно“, завърши тя, цитирана от агенция Ройтерс.