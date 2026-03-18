Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Sofia Kenin otpadna bezslavno v Miami

София Кенин отпадна безславно в Маями

  • 18 март 2026 | 10:42
  • 158
  • 0
София Кенин отпадна безславно в Маями

Американката София Кенин отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка WTA 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Кенин загуби от рускинята Анна Блинкова с 6:3, 1:6, 3:6 и приключи участието си в надпреварата.

Британката Кейти Бoултър спечели вълнуващ тайбрек на първия сет с 11-9 срещу Джесика Бусас Манейро (Испания), тя триумфира и в двубоя със 7:6(9), 6:4. Боултър ще се изправи срещу поставената под номер 17 Клара Таусон (Дания) в следващия кръг.

Туркинята Зейнеп Сьонмез си осигури място във втория кръг след победа с 6:3, 6:2 над Беатрис Адад Мая (Бразилия). Сьонмез проби съперничката си седем пъти и следващият ѝ мач ще бъде срещу поставената под номер 12 Белинда Бенчич (Швейцария).

В други срещи Сорана Кърстя (Румъния) елиминира Шуай Чжан (Китай) с 6:3, 6:4, МакКартни Келър (САЩ) спечели срещу Магдалена Фрех (Полша) с 2:6, 6:4, 6:2, Магда Линете (Полша) надделя над Варвара Грачьова (Франция) с 2:6, 6:2, 6:0, Лаура Зигемунд (Германия) се наложи над Петра Марчинко (Хърватия) с 6:4, 6:4.

Колумбийката Камила Осорио постигна успех над Катержина Синиакова (Чехия) с 6:1, 6:4 за 83 минути на корта и също продължава напред, а Елза Жакмо (Франция) победи Дария Видманова (Чехия) в оспорван двубой с 6:7(5), 7:5, 7:5.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Маями е ключов за битката за върха в ранглистата между Алкарас и Синер

Маями е ключов за битката за върха в ранглистата между Алкарас и Синер

  • 18 март 2026 | 10:06
  • 839
  • 0
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 2589
  • 0
Тони Надал за Алкарас: Срещу него всички рискуват повече

Тони Надал за Алкарас: Срещу него всички рискуват повече

  • 17 март 2026 | 15:15
  • 768
  • 2
Наказаха бившия номер 1 на Австралия за допинг

Наказаха бившия номер 1 на Австралия за допинг

  • 17 март 2026 | 13:13
  • 1232
  • 1
Карлос Алкарас си татуира кенгуру

Карлос Алкарас си татуира кенгуру

  • 17 март 2026 | 11:59
  • 935
  • 0
Радукану няма да участва в Маями

Радукану няма да участва в Маями

  • 17 март 2026 | 10:06
  • 1009
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 598
  • 0
Ливърпул няма право на повече грешки срещу Галатасарай

Ливърпул няма право на повече грешки срещу Галатасарай

  • 18 март 2026 | 07:42
  • 6628
  • 8
Лидерът в Швейцария хвърли око на Светльо Вуцов

Лидерът в Швейцария хвърли око на Светльо Вуцов

  • 18 март 2026 | 09:16
  • 6263
  • 12
Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

  • 18 март 2026 | 08:18
  • 7374
  • 13
Време е Барселона и Нюкасъл да решат всичко

Време е Барселона и Нюкасъл да решат всичко

  • 18 март 2026 | 07:16
  • 6776
  • 8
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 2589
  • 0