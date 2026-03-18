София Кенин отпадна безславно в Маями

Американката София Кенин отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка WTA 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Кенин загуби от рускинята Анна Блинкова с 6:3, 1:6, 3:6 и приключи участието си в надпреварата.

Британката Кейти Бoултър спечели вълнуващ тайбрек на първия сет с 11-9 срещу Джесика Бусас Манейро (Испания), тя триумфира и в двубоя със 7:6(9), 6:4. Боултър ще се изправи срещу поставената под номер 17 Клара Таусон (Дания) в следващия кръг.

Туркинята Зейнеп Сьонмез си осигури място във втория кръг след победа с 6:3, 6:2 над Беатрис Адад Мая (Бразилия). Сьонмез проби съперничката си седем пъти и следващият ѝ мач ще бъде срещу поставената под номер 12 Белинда Бенчич (Швейцария).

В други срещи Сорана Кърстя (Румъния) елиминира Шуай Чжан (Китай) с 6:3, 6:4, МакКартни Келър (САЩ) спечели срещу Магдалена Фрех (Полша) с 2:6, 6:4, 6:2, Магда Линете (Полша) надделя над Варвара Грачьова (Франция) с 2:6, 6:2, 6:0, Лаура Зигемунд (Германия) се наложи над Петра Марчинко (Хърватия) с 6:4, 6:4.

Колумбийката Камила Осорио постигна успех над Катержина Синиакова (Чехия) с 6:1, 6:4 за 83 минути на корта и също продължава напред, а Елза Жакмо (Франция) победи Дария Видманова (Чехия) в оспорван двубой с 6:7(5), 7:5, 7:5.

Снимки: Imago