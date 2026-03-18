Резултати от НХЛ

В ранните часове на 17-и март (сряда) редовният сезон на НХЛ на САЩ и Канада предложи програма от девет мача. След техния край лидери в четирите дивизии са Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

ЕТО КАК ЗАВЪРШИХА ВСИЧКИ СРЕЩИ ТАЗИ НОЩ:

Кълъмбъс Блу Джакетс - Каролина Хърикейнс 5:1 (2:0 2:1 1:0)

Монреал Канейдиънс - Бостън Бруинс 3:2* след продължение - 2:2 (1:1 1:1 0:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Торонто Мейпъл Лийфс - Ню Йорк Айлъндърс 1:3 (0:2 1:1 0:0)

Чикаго Блекхоукс - Минесота Уайлд 3:4* след продължение - 3:3 (1:3 1:0 1:0) в редовното време, 0:1 в продължението

Уинипег Джетс - Нешвил Предейтърс 3:4* след продължение и дузпи - 3:3 (1:1 1:1 1:1) в редовното време, 0:0 в редовното време, 0:1 при дузпите

Едмънтън Ойлърс - Сан Хосе Шаркс 5:3 (3:1 0:2 2:0)

Ванкувър Канъкс - Флорида Пантърс 5:2 (3:1 1:1 1:0)

Вегас Голдън Найтс - Бъфало Сейбърс 0:2 (0:1 0:0 0:1)

Сиатъл Кракен - Тампа Бей Лайтнинг 2:6 (0:2 2:1 0:3)

В утрепния 18-и март (четвъртък) програмата на НХЛ ще продължи с още шест срещи, като първите две от тях ще започнат в 1:00 часа българско време.