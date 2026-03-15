Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
Бяла защити трофея си в турнира за Купата на България по хандбал за жени

  • 15 март 2026 | 16:22
Бяла победи Етър 64 с 36:24 (21:9) в "Арена Бяла" и спечели купата на България по хандбал за жени за втора поредна година.

След равностойни първи десетина минути на финала домакините се възползваха от грешки на съперника и със серия от 8:1 поведоха с 12:4, а до края на първото полувреме направиха преднината си още по-убедителна за 21:9.

Великотърновки, които са рекордьорки с 16 спечелени купи на България, не се предадоха и след почивката започнаха да стопяват пасива, като в средата на втората част намалиха до 20:25.

В следващите две минути гостенките направиха два ключови пропуска при контраатаки, от което се възползваха хандбалистките на Бяла, които след 27:22 вкараха пет поредни гола и дръпнаха с 32:22 в 53-ата минута, с което предрешиха мача.

Така те спечелиха трофея за трети път в историята си след 2022 и 2025 година.

Лидия Ковачева беше най-резултатна за победителките с 9 попадения, а 8 добави Мелина Спасова, която беше обявена за най-полезен състезател на турнира.

За Етър със 7 гола се отличи Александра Замишляк, а 6 вкара Гергана Ефтимова.

С бронза се окичи Свиленград, който по-рано днес победи Сливница в мача за третото място.

Финал на турнира за купата на България по хандбал за жени:

Бяла - Етър 64 (Велико Търново) - 36:24 (21:9)

Мач за третото място:

Свиленград - Сливница - 31:29 (18:14)

Индивидуални награди:

Най-добър вратар: Денислава Николова (Етър 64)

Най-добър защитник: Лидия Ковачева (Бяла)

Голмайстор: Анита Костадинова (Сливница)

Най-полезен състезател: Мелина Спасова (Бяла)

Носителки на купата на България по хандбал за жени по последните десет сезона:

2017 - Етър 64 Велико Търново

2018 - Свиленград

2019 - Бъки Габрово

2020 - Бъки Габрово

2021 - Етър 64 Велико Търново

2022 - Бяла

2023 - Етър 64 Велико Търново

2024 - Етър 64 Велико Търново

2025 - Бяла

2026 - Бяла

Класиране по спечелени трофеи в турнира на купата на България по хандбал за жени:

Етър 64 (Велико Търново) - 16 (1997, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2021, 2023 и 2024)

ЦСКА - 8 (1975, 1976, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 и 1992)

НСА - 8 (1964, 1977, 1980, 1983, 1986, 1990, 1991 и 1996)

Бъки (Габрово) - 4 (2013, 2016, 2019 и 2020)

Агротел–ПУ (Пловдив) - 3 (1999, 2000 и 2003)

Бяла - 3 (2022, 2025 и 2026)

Академик (София) - 2 (1967 и 1970)

Спортист (Нови пазар) - 2 (1994 и 1995)

Спортист (Кремиковци) - 1 (1981)

Люлин (София) - 1 (1987)

Габрово - 1 (1993)

Локомотив-Агротел (Пловдив) - 1 (1998)

Пирин (Благоевград) - 1 (2001)

Локомотив-Металекс Билд (Варна) - 1 (2008)

Свиленград - 1 (2018)

