Бостън Селтикс пребори драматично "слънцата"

Бостън Селтикс постигна домакински успех срещу Финикс Сънс със 120:112 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Джейлън Браун вкара 18 от 41-те си точки в заключителната четвърт, за да помогне на тима си да преодолее изоставане със 108:111 четири минути преди края.

Така Селтикс заемат второто място в Източната конференция с баланс 45-23 и се доближиха на само 3 победи от лидера Детройт Пистънс. Сънс са седми на Запад с баланс 39-29 и за момента се намират извън местата за директно участие в плейофите.

Джейлън Браун добави 7 борби към 41-те си точки, а Джейсън Тейтъм записа 21 точки в петия си мач, откакто се завърна от тежка контузия, заради която пропусна първите 62 срещи от редовния сезон. Дерик Уайт, който преди двубоя беше награден с приза за защитник на месец февруари в Източната конференция, завърши с 21 точки, а Пейтън Причард вкара 5 тройки и общо 19 точки.

За Финикс най-резултатен беше Девин Букър с 40 точки, Джейлън Грийн добави 21 точки и 7 борби, а Хейуд Хайсмит се отчете с 16 точки.

Снимки: Imago