Дончич поведе Лейкърс за важен успех над "ракетите"

Воденият от Лука Дончич отбор на Лос Анджелис Лейкърс победи Хюстън Рокетс с 100:92 в битка за третото място на Запад в НБА. Словенецът вкара 36 точки при стрелба 14 от 27 и наниза две ключови тройки подред в края на третата четвърт, с които даде аванс от 83:80 на тима си, след като на полувремето калифорнийци изоставаха с 51:57. Дончич също така вече е с 216 отбелязани далечни стрелби от началото на кампанията и се нуждае от още 10, за да изравни клубния рекорд, поставен от Д'Анджело Ръсел през сезон 2023/24.

Леброн Джеймс допринесе за успеха на Лейкърс с 18 точки, а Остин Рийвс добави 15, но пропусна и осемте си опита от тройката.

Джабари Смит Джуниър бе най-резултатен за Хюстън с 22 точки и 8 борби, Амен Томпсън добави 19 точки и 12 борби за дабъл-дабъл, а Кевин Дюрант записа 18 точки.

Вторият в Западната конференция Сан Антонио Спърс спечели 50-ия си мач за сезона, надигравайки Лос Анджелис Клипърс със 119:115 като гост. Голямата звезда на калифорнийци Кауай Ленард изгледа срещата от пейката заради контузия в коляното, а без него тимът му се смъкна до баланс 34-34. Клипърс продължават битката си за местата, даващи право на директно класиране за плейофите, но това изглежда все по-малко вероятно.

Стефон Касъл поведе Спърс с 23 точки, 8 асистенции и 7 борби, Виктор Уембаняма записа дабъл-дабъл от 21 точки и 13 борби, Девин Васел вкара 4 тройки и общо 20 точки, а Де'Арън Фокс завърши с 18.

За Клипърс най-добър беше Дариъс Гарланд с 25 точки и 10 асистенции, Джордан Милър се включи с 22 точки и 9 борби, влизайки от пейката, а Бенедикт Матърин отбеляза 16 точки.

Кристапс Порзингис изигра най-силния си мач с екипа на Голдън Стейт Уориърс при успеха със 125:117 срещу Вашингтон Уизардс. Стив Кър стана четвъртият най-бърз треньор в историята на НБА, който достига до 600 победи, правейки го в 943 мача от редовния сезон.

Калифорнийци за пореден път бяха без звездите си Стеф Къри, Джими Бътлър и Ал Хорфърд, но отпочиналият Кристапс Порзингис поведе отбора към победата с 30-те си точки. Де'Антъни Мелтън добави 27 при стрелба 12 от 17 от игра, а Ги Сантос се отчете с 18 точки.

Трима играчи отбелязаха по 21 точки за Уизардс - Трей Йънг, Билал Кулибали и Уил Райли.

С трипъл-дабъл Джош Гиди донесе разгромна победа на Чикаго Булс срещу Мемфис Гризлис със 132:107. 23-годишният гард записа четвъртото си постижение с над 10 в три различни показателя в последните пет срещи. Това го поставя на трето място за най-много трипъл-дабъли през сезона, единствено след Никола Йокич (с 27 за Денвър Нъгетс) и Джейлън Джонсън (с 13 за Атланта Хоукс).

Матас Бузелис отбеляза 29 точки и 7 борби за Чикаго, Тре Джоунс добави 17 точки, а Джош Гиди завърши с 16 точки, 15 борби и 13 асистенции.

За Гризлис Седрик Кауърд се отчете със 17 точки, а Джейлън Уелс и Тейлър Хендрикс добавиха по 16.

Никейл Алекзандър-Уокър беше ключов с 41-те си точки за успеха на Атланта Хоукс над Орландо Меджик със 124:112, Зайън Уилямсън вкара 27 точки и неговият Ню Орлиънс Пеликанс надигра Далас Маверикс със 129:111, а Портланд Трейл Блейзърс се наложи над Бруклин Нетс със 114:95 в последния мач от вечерта.

Следвай ни:

Снимки: Imago