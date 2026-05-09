Филаделфия с опит да ограничи гостуващите фенове за домакинствата срещу Никс

Ръководството на Филаделфия 76ърс обяви, че дарява 500 билета на местни групи за предстоящите си домакински мачове (номер 3 и 4 от серията) от плейофите на Източната конференция срещу тима на Ню Йорк Никс. Инициативата има двойна цел: да служи на общността и същевременно да се опита да ограничи присъствието на фенове на противниковия отбор в тяхната зала.

За Мач 3, който се провежда тази нощ, билетите бяха раздадени на здравни работници от Детската болница на Филаделфия и Penn Medicine, както и на местни преподаватели. За Мач 4, насрочен за неделя срещу понеделник, по случай местния Ден на майката, 500 майки и техните деца бяха облагодетелствани.

Никс водят в серията с 2-0, след като спечелиха първите два мача от серията, и двата изиграни в "Медисън Скуеър Гардън", а техните фенове, много от които с голяма финансова мощ, се опитаха да закупят билети онлайн или от притежатели на сезонни абонаменти.

Притеснението от „инвазия“ на фенове от Ню Йорк не е ново. Преди началото на серията, 76ърс вече се бяха опитали да ограничат продажбата до фенове от района на Филаделфия. Опитът идвата от плейофна серия от първия кръг през 2023/24 г., където феновете на Knicks бяха силно представени, остави играчите нащрек.

След като отборът отстрани Селтикс (3-4) от надпреварата за титлата още в първия кръг, центърът Джоел Ембийд, една от звездите на 76ърс, дори призова директно феновете да не продават билетите си и да присъстват, за да подкрепят отбора.

„Последния път, когато играхме срещу Никс, изглеждаше, че сме в "Медисън Скуеър Гардън". Затова ще ни трябва подкрепа. Не продавайте билетите си. Това е по-голямо от вас. Имаме нужда от вас. Атмосферата, която имахме в последните мачове във Филаделфия, особено в последния, който ни отведе до Мач 7, имаме нужда от всичко това“, заяви Ембийд.

Tonight, the Sixers will be hosting 250 frontline medical personnel from Children's Hospital of Philadelphia and PennMedicine and 250 local educators… — John Clark (@JClarkNBCS) May 8, 2026

От страна на Никс, крилото Джош Харт изрази увереност, че техните фенове ще намерят начин да влязат в залата във Филаделфия. „Хубавото на нюйоркчани е, че са упорити“, каза той. „Не им пука, пич. Ще го направят.“