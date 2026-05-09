Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Филаделфия с опит да ограничи гостуващите фенове за домакинствата срещу Никс

Филаделфия с опит да ограничи гостуващите фенове за домакинствата срещу Никс

  • 9 май 2026 | 04:50
  • 379
  • 0
Филаделфия с опит да ограничи гостуващите фенове за домакинствата срещу Никс

Ръководството на Филаделфия 76ърс обяви, че дарява 500 билета на местни групи за предстоящите си домакински мачове (номер 3 и 4 от серията) от плейофите на Източната конференция срещу тима на Ню Йорк Никс. Инициативата има двойна цел: да служи на общността и същевременно да се опита да ограничи присъствието на фенове на противниковия отбор в тяхната зала.

За Мач 3, който се провежда тази нощ, билетите бяха раздадени на здравни работници от Детската болница на Филаделфия и Penn Medicine, както и на местни преподаватели. За Мач 4, насрочен за неделя срещу понеделник, по случай местния Ден на майката, 500 майки и техните деца бяха облагодетелствани.

Никс водят в серията с 2-0, след като спечелиха първите два мача от серията, и двата изиграни в "Медисън Скуеър Гардън", а техните фенове, много от които с голяма финансова мощ, се опитаха да закупят билети онлайн или от притежатели на сезонни абонаменти.

Притеснението от „инвазия“ на фенове от Ню Йорк не е ново. Преди началото на серията, 76ърс вече се бяха опитали да ограничат продажбата до фенове от района на Филаделфия. Опитът идвата от плейофна серия от първия кръг през 2023/24 г., където феновете на Knicks бяха силно представени, остави играчите нащрек.

Следете плейофите на НБА със Sportal.bg: Мач номер три в по една серия на Изток и Запад
Следете плейофите на НБА със Sportal.bg: Мач номер три в по една серия на Изток и Запад

След като отборът отстрани Селтикс (3-4) от надпреварата за титлата още в първия кръг, центърът Джоел Ембийд, една от звездите на 76ърс, дори призова директно феновете да не продават билетите си и да присъстват, за да подкрепят отбора.

„Последния път, когато играхме срещу Никс, изглеждаше, че сме в "Медисън Скуеър Гардън". Затова ще ни трябва подкрепа. Не продавайте билетите си. Това е по-голямо от вас. Имаме нужда от вас. Атмосферата, която имахме в последните мачове във Филаделфия, особено в последния, който ни отведе до Мач 7, имаме нужда от всичко това“, заяви Ембийд.

От страна на Никс, крилото Джош Харт изрази увереност, че техните фенове ще намерят начин да влязат в залата във Филаделфия. „Хубавото на нюйоркчани е, че са упорити“, каза той. „Не им пука, пич. Ще го направят.“

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Следете плейофите на НБА със Sportal.bg: Мач номер три в по една серия на Изток и Запад

Следете плейофите на НБА със Sportal.bg: Мач номер три в по една серия на Изток и Запад

  • 9 май 2026 | 02:19
  • 1154
  • 0
Страхотни битки и интересни резултати в плейофите на Евролигата

Страхотни битки и интересни резултати в плейофите на Евролигата

  • 8 май 2026 | 23:17
  • 7884
  • 0
Балкан към феновете: Обявяваме дрескод зелено и бяло!

Балкан към феновете: Обявяваме дрескод зелено и бяло!

  • 8 май 2026 | 18:38
  • 1265
  • 0
Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

  • 8 май 2026 | 17:09
  • 580
  • 0
Гард на Черно море блести в спортна зала в Правец

Гард на Черно море блести в спортна зала в Правец

  • 8 май 2026 | 17:05
  • 1023
  • 0
Полуфиналите в Sesame НБЛ стартират утре с "гореща" серия

Полуфиналите в Sesame НБЛ стартират утре с "гореща" серия

  • 8 май 2026 | 16:38
  • 793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 73335
  • 543
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 17489
  • 42
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 31925
  • 47
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 35170
  • 82
Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

  • 8 май 2026 | 21:53
  • 8853
  • 6
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 39740
  • 136