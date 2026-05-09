Филаделфия с опит да ограничи гостуващите фенове за домакинствата срещу Никс

Ръководството на Филаделфия 76ърс обяви, че дарява 500 билета на местни групи за предстоящите си домакински мачове (номер 3 и 4 от серията) от плейофите на Източната конференция срещу тима на Ню Йорк Никс. Инициативата има двойна цел: да служи на общността и същевременно да се опита да ограничи присъствието на фенове на противниковия отбор в тяхната зала.
За Мач 3, който се провежда тази нощ, билетите бяха раздадени на здравни работници от Детската болница на Филаделфия и Penn Medicine, както и на местни преподаватели. За Мач 4, насрочен за неделя срещу понеделник, по случай местния Ден на майката, 500 майки и техните деца бяха облагодетелствани.
Никс водят в серията с 2-0, след като спечелиха първите два мача от серията, и двата изиграни в "Медисън Скуеър Гардън", а техните фенове, много от които с голяма финансова мощ, се опитаха да закупят билети онлайн или от притежатели на сезонни абонаменти.
Притеснението от „инвазия“ на фенове от Ню Йорк не е ново. Преди началото на серията, 76ърс вече се бяха опитали да ограничат продажбата до фенове от района на Филаделфия. Опитът идвата от плейофна серия от първия кръг през 2023/24 г., където феновете на Knicks бяха силно представени, остави играчите нащрек.
След като отборът отстрани Селтикс (3-4) от надпреварата за титлата още в първия кръг, центърът Джоел Ембийд, една от звездите на 76ърс, дори призова директно феновете да не продават билетите си и да присъстват, за да подкрепят отбора.
„Последния път, когато играхме срещу Никс, изглеждаше, че сме в "Медисън Скуеър Гардън". Затова ще ни трябва подкрепа. Не продавайте билетите си. Това е по-голямо от вас. Имаме нужда от вас. Атмосферата, която имахме в последните мачове във Филаделфия, особено в последния, който ни отведе до Мач 7, имаме нужда от всичко това“, заяви Ембийд.
От страна на Никс, крилото Джош Харт изрази увереност, че техните фенове ще намерят начин да влязат в залата във Филаделфия. „Хубавото на нюйоркчани е, че са упорити“, каза той. „Не им пука, пич. Ще го направят.“