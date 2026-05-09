В Денвър не обмислят раздяла с Йокич

Президентът на Денвър Нъгетс Джош Крьонке говори за бъдещето на отбора след отпадането им от плейофите и подчерта, че клубът не възнамерява да обмисля размяна на лидера на отбора Никола Йокич.

„Мисля, че всички опции ще бъдат на масата в момента. Ще кажа „не“ на размяната на Никола Йокич, защото думите ми бяха изопачени по много интересен начин миналото лято. Но да, освен размяната на Никола, абсолютно всичко е на масата. И мисля, че просто запазването на този състав и влизането в следващия сезон с него също трябва да бъде на масата“, каза Крьонке.

Денвър прекрати участието си в плейофите на НБА още в първия кръг, губейки от Минесота Тимбърулвс с 4:2.

Josh Kroenke on upcoming Nuggets offseason:



"I think that everything is gonna be on the table outside of trading Nikola [Jokic]." pic.twitter.com/GwvUW1Lud7 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 8, 2026