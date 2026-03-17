Джъд Тръмп: Не знам къде ще живея, в Дубай сега е несигурно

Шампионът от "Мастърс" Кайрън Уилсън победи китаеца Лю Хаотян с 5:2 и запази надеждите си да се класира за предстоящия Шампионат на тура.

Уилсън пропусна наскоро проведения Шампионат на играчите, което означаваше, че не можа да защити титлата си в Телфорд, където преди 12 месеца победи Джъд Тръмп с 10:9 във вълнуващ финал. Двете му победи този сезон са в турнири с покани и не се зачитат за класирането през сезона. Воина знае, че трябва да спечели титлата тази седмица, за да влезе в топ 12 преди Манчестър.

Джъд Тръмп се ожени и обяви, че ще става баща

34-годишният играч направи най-висок брейк от 115 точки и продължава напред, където ще се изправи срещу Алан Тейлър. С наближаващото Световно първенство Уилсън смята, че е в добра позиция да атакува най-голямата титла, въпреки че признава, че все още не е достигнал върховата си форма.

"Чувствам се много добре в играта си", каза Уилсън. "Статистиката ми е добра, правя много точки и мога да печеля турнири. Всеки играч би бил щастлив да спечели два турнира за сезон, но аз все пак мисля, че за мен това е под очакванията. Добре е известно, че имах проблеми с щеката – използвах около седем. Радвам се, че спечелих "Мастърс" и искам да вляза в Световното първенство с по-голямо спокойствие.

Беше ужасно по време на Players Championship. Опитвах се да не гледам телевизия. Не е приятно да пропуснеш турнир, от който имаш толкова хубави спомени от миналата година. Имам много да наваксвам и тази седмица трябва да спечеля, за да стигна до Манчестър."

Световният №1 Джъд Тръмп си осигури място напред с убедителна победа с 5:1 над Флориан Нюсле и ще се изправи срещу Джаксън Пейдж.

Тръмп изглеждаше в добра форма, като направи сенчъри брейкове от 116 и 101 точки. Подготовката му за турнира обаче беше трудна, тъй като реши да напусне дома си в Дубай заради конфликта в Близкия изток.

"Трябваше да си тръгна, затова отидохме в Банкок", обясни Тръмп. "В момента ситуацията е несигурна – не мисля, че мога да се върна там, за да не заседна. Търся място, където да живея. Всичко се случва ден за ден. Брат ми също беше блокиран в Дубай за известно време, което не беше приятно, но за щастие вече е излязъл. Надявам се нещата да се оправят. Успях да тренирам в Тайланд и да се подготвя както обикновено.

Просто не знам къде ще живея. Всеки ден е различен и вече няколко седмици живея по хотели. Не знам какво ще правя след този турнир. Ще дам най-доброто от себе си, когато съм на масата", каза Тръмп.