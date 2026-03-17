Джъд Тръмп се ожени и обяви, че ще става баща

Суперзвездата Джъд Тръмп празнува два променящи живота момента едновременно. Талантливият снукър играч наскоро отбеляза красива и пищна сватбена церемония с дългогодишната си партньорка Мейзи Ма, като същевременно разкри и радостната новина, че двамата очакват първото си дете.

Новината предизвика вълна от радост в снукър общността, като фенове, състезатели и представители на Световната асоциация по професионален билярд и снукър (WPBSA) изпратиха сърдечни поздравления към двойката.

Красива празнична церемония на любовта

Сватбата беше описана от гостите като елегантна и незабравима, събирайки близки роднини, приятели и личности от света на снукъра, за да отпразнуват съюза между шампиона и неговата любима.

Джъд Тръмп, считан за един от най-талантливите играчи на своето поколение, изглеждаше изключително щастлив по време на събитието, докато Мейзи Ма впечатли всички с великолепна булчинска рокля.

Снимки и послания, споделени онлайн, бързо станаха "вайръл", като феновете поздравяваха двойката и празнуваха щастливия повод.

Сякаш сватбата не беше достатъчна причина за празнуване, двойката разкри и вълнуващата новина, че очаква дете. Това донесе още повече радост на феновете и превърна събитието в двоен празник за младоженците.

Според източници, близки до двойката, новината е била споделена по време на сватбеното тържество, предизвиквайки силни емоции сред гостите, които аплодирали този важен момент в живота им.

За Джъд Тръмп предстоящото раждане на детето му бележи нов етап извън снукър масата, добавяйки семейния живот към една кариера, изпълнена с впечатляващи постижения.

В емоционално послание след празненствата Тръмп изрази дълбоката си благодарност за подкрепата, която е получавал през цялата си кариера и в личния си живот.

Той благодари на своите верни фенове, колеги и на цялата снукър общност, особено на семейството на WPBSA, за постоянната подкрепа.

„Това е един от най-щастливите моменти в живота ми. Благодарен съм на всички, които ме подкрепяха по пътя ми в снукъра и извън него. Да споделя този момент със съпругата си и да знам, че очакваме нашето дете, го прави още по-специален.“