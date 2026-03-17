Зам.-министър Дашева приветства участниците в Университетските зимни игри 2026

  • 17 март 2026 | 16:21
„Спортът изгражда характер, формира лидери и развива устойчивост, която ще ви бъде необходима, за да се реализирате в бъдеще. Ние вярваме във вас. Пожелавам ви здраве и успехи в следващите дни. Състезавайте се честно и не спирайте да мечтаете“. С тези думи зам.-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева се обърна към участниците в Университетските зимни игри и Зимния университет 2026 по време на откриването в Пампорово.

Събитията се организират от Националното представителство на студентските съвети и Асоциацията за университетски спорт „Академик“.

През следващите дни студенти от висши училища в цялата страна ще премерят сили в ски алпийски дисциплини, сноуборд, ски бягане, ски рали, бърза шейна и снежна щафета. Част от стартовете са валидни и за националните университетски шампионати за 2026 г. по ски алпийски дисциплини, сноуборд и ски бягане.

Сред официалните гости на церемонията бяха още кметът на Чепеларе Боран Хаджиев, председателят на Асоциацията за университетски спорт „Академик“ Петър Зографов и бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри Милано/Кортина Тервел Замфиров.

