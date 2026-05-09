Банско стана член на престижна международна организация

Курортът Банско влезе заедно с Алтенмаркт-Заухензее (Австрия) в международната организация Клуб 5 на водещите домакини на стартове от Световната купа по ски алпийски дисциплини, съобщава skiracing.com.

„Радваме се да приветстваме Алтенмаркт-Заухензее и Банско в семейството на Клуб 5. Тяхното включване допълнително потвърждава важността на Клуб 5 като силен и единен глас, представляващ организаторите на Световната купа по ски алпийски дисциплини“, заяви президентът на съюза Райнер Зенонер в изявление.

С новите членове Клуб 5 вече включва 27 организатори.

Клуб 5 е съюз на водещите организатори на състезания за Световната купа по ски алпийски дисциплини. Основан е през 1988 г. от Серж Ланг (създателят на Световната купа). Първоначално включва петте класически дестинации - Вал Гардена, Гармиш-Партенкирхен, Кицбюел, Венген и Вал д'Изер.