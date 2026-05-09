  Sportal.bg
Монреал изравни серията с Бъфало след убедителен успех

  • 9 май 2026 | 09:19
Алекс Нюхуук вкара първите си два гола в плейофите при успеха на Монреал Канейдиънс срещу Бъфало Сейбърс с 5:1, като по този начин канадците изравниха серията - 1:1 победи. Третият двубой е в неделя в Монреал.

Ник Сузуки също се разписа за Монраел на празна врата, като вкарва вече в трети пореден мач. Пет от шестте защитника на канадците записаха по точка в срещата, а Майк Матесон и Александър Кариър вкараха също първите си попадения в плейофите, а Кейдън Гуле, Лейн Хътсън и Ноа Добсън направиха асистенции. Вратарят Доа Добсън отрази 27 удара.

Зак Бенсън отбеляза за Бъфало, а аситнеции записаха Конър Тиминс и Джош Доан. Вратарят Алекс Лайън допусна 4 гола от 27 шута към вратата му. 

Снимки: Gettyimages

