Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Вегас удари Анахайм и поведе в плейофната серия

Вегас удари Анахайм и поведе в плейофната серия

  • 9 май 2026 | 09:14
  • 127
  • 0

Тимът на Вегас Голдън Найтс победи Анахайм Дъкс с 6:2 при гостуването си в третия мач от плейофите на Националната хокейна лига и излезе напред в резултата - 2:1 победи.

С хеттрик за победителите се отличи Мич Марнър, а другите попадения бяха дело на Ши Тиодор, Брейдън Макнеб и Брет Хаудън. Голмайстори за Анахайм бяха Бекет Сенеке и Крис Крайдър.

Четвъртата срещу между двата тима ще се играе в Анахайм в неделя късно вечерта. В предишния кръг Вегас се наложи над Юта с 4:2 успеха, а със същия резултат Анахайм надигра Едмънтън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Банско стана член на престижна международна организация

Банско стана член на престижна международна организация

  • 9 май 2026 | 02:54
  • 477
  • 0
Няма да има летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година

Няма да има летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година

  • 8 май 2026 | 06:52
  • 1515
  • 0
Бъфало взе първия мач от серията, Анахайм изравни

Бъфало взе първия мач от серията, Анахайм изравни

  • 7 май 2026 | 08:21
  • 1745
  • 0
Номинираха Линдзи Вон за американския отбор през предстоящия сезон

Номинираха Линдзи Вон за американския отбор през предстоящия сезон

  • 7 май 2026 | 02:19
  • 6124
  • 1
Малкин подписва нов договор с Питсбърг

Малкин подписва нов договор с Питсбърг

  • 6 май 2026 | 15:12
  • 867
  • 0
Малкин ще подпише нов договор с Питсбърг

Малкин ще подпише нов договор с Питсбърг

  • 6 май 2026 | 13:57
  • 1251
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 6031
  • 58
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 4232
  • 3
Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 82730
  • 579
Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

  • 9 май 2026 | 08:31
  • 1369
  • 0
Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

  • 9 май 2026 | 07:05
  • 3104
  • 1
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 24687
  • 64