Вегас удари Анахайм и поведе в плейофната серия

Тимът на Вегас Голдън Найтс победи Анахайм Дъкс с 6:2 при гостуването си в третия мач от плейофите на Националната хокейна лига и излезе напред в резултата - 2:1 победи.

С хеттрик за победителите се отличи Мич Марнър, а другите попадения бяха дело на Ши Тиодор, Брейдън Макнеб и Брет Хаудън. Голмайстори за Анахайм бяха Бекет Сенеке и Крис Крайдър.

Четвъртата срещу между двата тима ще се играе в Анахайм в неделя късно вечерта. В предишния кръг Вегас се наложи над Юта с 4:2 успеха, а със същия резултат Анахайм надигра Едмънтън.

Снимки: Gettyimages