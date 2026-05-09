  • 9 май 2026 | 08:04
Монреал изравни серията, Вегас поведе

В ранните часове на 9-и май (събота) се изиграха нови два мача от плейофите на НХЛ на САЩ и Канада.

ЕТО ВСИЧКИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ И РАЗВИТИЕТО НА СЕРИИТЕ

ИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Бъфало Сейбърс - Монреал Канейдиънс 1:5 (0:2 1:1 0:2). 1-1 в серията, следващ мач: 11.5.2026 г. (понеделник) от 2:00 часа.

ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Анахайм Дъкс - Вегас Голдън Найтс 2:6 (0:3 0:2 2:1). 1-2 в серията, следващ мач: 11.5.2026 г. (понеделник) от 4:30 часа.

В утрешния 10-и май (неделя) се играят два други мача от плейофите. В 1:00 часа българско време Филаделфия Флайърс посреща Каролина Хърикейнс, а в 4:00 часа Минесота Уайлд е домакин на Колорадо Аваланч.

Банско стана член на престижна международна организация

Няма да има летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година

Бъфало взе първия мач от серията, Анахайм изравни

Номинираха Линдзи Вон за американския отбор през предстоящия сезон

Малкин подписва нов договор с Питсбърг

Малкин ще подпише нов договор с Питсбърг

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

