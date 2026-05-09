Монреал изравни серията, Вегас поведе

В ранните часове на 9-и май (събота) се изиграха нови два мача от плейофите на НХЛ на САЩ и Канада.

ЕТО ВСИЧКИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ И РАЗВИТИЕТО НА СЕРИИТЕ

ИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Бъфало Сейбърс - Монреал Канейдиънс 1:5 (0:2 1:1 0:2). 1-1 в серията, следващ мач: 11.5.2026 г. (понеделник) от 2:00 часа.

ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Анахайм Дъкс - Вегас Голдън Найтс 2:6 (0:3 0:2 2:1). 1-2 в серията, следващ мач: 11.5.2026 г. (понеделник) от 4:30 часа.

В утрешния 10-и май (неделя) се играят два други мача от плейофите. В 1:00 часа българско време Филаделфия Флайърс посреща Каролина Хърикейнс, а в 4:00 часа Минесота Уайлд е домакин на Колорадо Аваланч.