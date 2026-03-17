Невероятно - Джон Хигинс изигра своя мач номер 2000

Джон Хигинс стана първият снукър играч в историята, изиграл 2000 мача на професионалната сцена. Четирикратният световен шампион достигна това безпрецедентно постижение във вторник по време на World Open в Юшан, когато се изправи срещу тийнейджъра Стан Мууди в 1/32-финалите.

В двубой с 31 години разлика между съперниците, обаче, защитаващият титлата си Хигинс отпадна, след като младият Мууди постигна една от най-впечатляващите си победи с успех 5:4 в решаващия фрейм.

Не това беше начинът, по който Хигинс би искал да отбележи историческия си юбилей, но той със сигурност може да бъде горд, гледайки към кариера на най-високо ниво, продължила близо 35 години.

Хигинс става професионалист през 1992 г., в период, когато снукърът се отваря за масово участие. Шотландецът е част от легендарния "Випуск '92" заедно с Рони О'Съливан и Марк Уилямс, които също започват кариерата си по същото време.

John Higgins' match with Stan Moody is his 2000th in professional competition - the first ever player to reach that milestone! 🤯



He's won 1387 of 1999 so far (69.4% win rate).



Днес и тримата все още са в топ 12 на световната ранглиста с общо 101 ранкинг титли помежду си. Първата от общо 33-те ранкинг титли на Хигинс идва през 1994 г. на Гран при в Дерби, когато побеждава Дейв Харолд на финала. Същия сезон печели още два турнира и става единственият тийнейджър в историята, спечелил три ранкинг титли в рамките на един сезон.

Първата му титла от "Тройната корона" е най-престижната – световната, спечелена в "Крусибъл", след победа над Кен Дохърти с 18:12. С този успех той измести Стивън Хендри от върха на световната ранглиста, където Хендри бе прекарал рекордните 418 последователни седмици.

Общо Хигинс има четири периода като №1 в света, с общо 197 седмици на върха. В продължение на над 29 години той неизменно бе в топ 16, като тази серия бе прекъсната едва през септември 2024 г. – но само за една седмица, след което се завърна сред елита.

След първата си световна титла Хигинс печели и UK Championship и "Мастърс", с което оформя своята „кариерна тройна корона“ и става част от изключително елитен клуб. В модерната ера той е пети по брой титли от "Тройната корона" – общо 9 (4 световни, 3 UK Championship и 2 "Мастърс").

По отношение на брейк-билдинга Хигинс също е сред най-великите. Той е вторият играч след О’Съливан, достигнал 1000 сенчъри брейка, а има 13 максимални брейка, като пред него е само О’Съливан със 17. До момента Хигинс е спечелил 1387 от своите 2000 мача, което е рекорд и представлява 69.35% успеваемост.

Другият представител на „Випуск 92“ – Уилямс – е втори по изиграни мачове с 1899.

Въпреки загубата от Муди, 50-годишният Хигинс е в отлична форма през последната година. Миналата година той спечели World Open, с което сложи край на четиригодишна суша без титла, а малко по-късно триумфира и на Шампионата на тура. През този сезон все още няма трофей, но е достигнал до два ранкинг финала (Международния шампионат и Шампионата на играчите) и завърши като подгласник на "Мастърс".