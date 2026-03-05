Новата формула за успех на Джон Хигинс

След силното начало на 2026 година Джон Хигинс изглежда е открил отново удоволствието от турнирната атмосфера и начина да се справя с напрежението, което идва със спорта на най-високо ниво.

Това е състояние на духа, към което се стремят повечето играчи - да могат да играят без страх и задръжки, да се наслаждават на момента и на самата игра на снукър, вместо да бъдат притискани от тежестта на значението на всичко това.

Малцина са постигнали толкова много в кариерата си, колкото Хигинс – с четири световни титли, 33 ранкинг турнира и множество други отличия. Въпреки това шотландецът прекара повече от четири години без спечелен ранкинг трофей – между Шампионата на играчите през 2021 г. и World Open през 2025 г. Хигинс признава, че през този период се е борил с тежестта на очакванията. Той загуби серия от много оспорвани мачове, най-болезненият от които беше финалът на Шампионата на тура през 2022 г., когато пропиля аванс от 9:4 срещу Нийл Робъртсън и загуби с 9:10.

Повратният момент за Хигинс дойде преди година в Юшан, Китай, когато победи Джо О’Конър с 10:6 на финала.

„Начинът, по който се чувствам сега, е, че напрежението е по-малко, защото вече не се очаква от мен да печеля големите турнири“, каза 50-годишният шотландец, размишлявайки върху промяната в отношението си. „В миналото, може би съм бил достатъчно наивен да мисля, че все още трябва да печеля тези събития. Сега просто идвам на всеки турнир, за да му се насладя и да дам всичко от себе си.

Опитвам се да бъда по-спокоен на масата. В предишните години вероятно поставях твърде много напрежение върху себе си. Може би с възрастта човек става малко по-мъдър. Четири години беше най-дългият период, в който не бях печелил и наистина си мислех, че дните ми с трофеи са приключили. Но просто стиснах зъби и в крайна сметка успях. Чувството, че все още можеш да печелиш, е това, което те кара да продължаваш. World Open беше огромен момент за кариерата ми занапред – даде ми вяра. Беше наистина голям момент.

Този сезон съм много доволен. Играя на добро ниво и печеля близки мачове. Когато попадна в трудна ситуация по време на двубой, все още вярвам, че мога да изчистя масата или да се върна в мача. В предишни сезони, когато търсех формата си, не успявах да правя това. Сега се опитвам да се възползвам от увереността, която имам, колкото се може по-дълго.“

Само няколко седмици след триумфа в Юшан Хигинс спечели и титлата от Шампионата на тура, побеждавайки Марк Селби с 10:8 на финала, като по-късно определи успеха като „най-добрата победа в кариерата ми“. Той е решен да бъде в Манчестър, за да защитава тази титла, и ако резултатите се развият благоприятно за него в Юшан този път, ще бъде сред елитните 12-тима участници.

Макар усещането от вдигането на трофей все още да му се изплъзва през този сезон, Хигинс е постоянен участник в решителните фази на турнирите – завършвайки като финалист на Международния шампионат, "Мастърс" и Шампионата на играчите, както и достигайки още два полуфинала и четири четвъртфинала.

Играчът от Уишоу признава, че седенето сам в хотелска стая по време на дългите паузи между мачовете прави турнирите по-малко приятни с напредването на кариерата му. Затова съпругата му Денис и трите им деца все по-често са с него зад кулисите, като понякога превръщат турнирите в мини семейна ваканция – особено в Лондон, където обичат да гледат мюзикъли.

На последния Шампионат на играчите Хигинс за първи път се пробва и в ролята на телевизионен коментатор.

„От Channel 5 ме попитаха дали искам да се включа и реших да опитам – наистина ми хареса“, каза той. „Ако продължа да го правя, ще трябва да намеря баланс между това да бъда играч и анализатор. Ще видя как ще се развият нещата занапред, но ми хареса, че не бях затворен в хотелската стая, гледайки четири стени – правех нещо, което ми доставя удоволствие.

Със сигурност не бих го правил на турнирите от Тройната корона, защото там бих искал да съм на 100 процента фокусиран върху играта. Но екипът на Channel 5 е страхотен и ми позволиха да се включвам, когато програмата на мачовете го позволява.“

Попитан дали вижда бъдещето си по-активно свързано с телевизията, когато приключи с кариерата си като играч, Хигинс остава колеблив:

„Харесва ми да го правя, когато съм на турнир като състезател. Би било трудно да дойда без щеката си. Това би било наистина странно.“

Но феновете на легендата на снукъра се надяват този ден да е още далеч – и че пред него има още много сезони и трофеи.