Бивш английски национал се надява да завърши кариерата си в Шефилд Юнайтед

  • 17 март 2026 | 14:24
35-годишният защитник на Бърнли Кайл Уокър обяви, че се надява да играе на високо ниво още няколко години и не смята да слага край на кариерата си. Той направи това в интервю за подкаста The Overlap. Уокър е бивш национал на Англия и част от големия отбор на Манчестър Сити, като през зимата на 2025 година отиде да играе под наем в Милан.

"Бих искал да играя още няколко години. Винаги съм мечтал да се върна да играя за Шефилд Юнайтед", каза крайният защитник. "Започнах да играя футбол там на 6 години и останах до 19, когато преминах в Тотнъм. Не знам дали ще се върна, не знам и дали ме искат, но се надявам отново да играя там", призна той. 

Снимки: Gettyimages

