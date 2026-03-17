Обири отправи предупреждение преди дебюта си на Лондонския маратон

  • 17 март 2026 | 09:11
Двукратната шампионка на маратона в Ню Йорк Хелън Обири даде сериозна заявка преди дългоочаквания си дебют на Лондонския маратон следващия месец. Кенийката демонстрира унищожителен финален спринт, за да си върне титлата от полумаратона на Ню Йорк в неделя.

Звездата в дългите бягания отприщи характерния си мощен завършек в заключителните етапи на състезанието, за да спре хронометрите на 1:06:33.

Защитаващата титлата си Шарън Локеди трябваше да се задоволи с второто място с време 1:07:10, а британката Меган Кейт допълни подиума, финиширайки за 1:07:13.

Обири вече беше печелила полумаратона на Ню Йорк през 2023 г. с време 1:07:21.

Неделният триумф послужи като перфектна подготовка за кенийската атлетка, докато тя набира скорост за участието си в Лондон през април.

Обири ще стартира на Лондонския маратон с впечатляваща визитка. Тя вече е покорявала маратона в Ню Йорк два пъти, печелейки състезанието през 2023 г. и 2025 г., като същевременно има и две поредни победи на Бостънския маратон през 2023 г. и 2024 г.

Нейното постоянство в класическата дистанция от 42 км е също толкова впечатляващо, подчертано от вторите ѝ места на маратона в Ню Йорк през 2024 г. и на Бостънския маратон през 2025 г.

Очаква се стартът в Лондон да бъде изключително оспорван, като Обири ще се изправи срещу световната рекордьорка в маратона само за жени Тигст Асефа, действащата световна шампионка Перес Джепчирчир, нидерландската сензация Сифан Хасан и бившата световна рекордьорка на полумаратон Джойслин Джепкосгей.

Снимки: Gettyimages

