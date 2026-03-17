Чепкемой ще защитава титлата си във Виена, Кангого повежда кенийската група при мъжете

Бети Чепкемой се надява да защити успешно титлата си, когато застане на старта на градския маратон във Виена (Австрия) на 19 април.

През миналата година Чепкемой триумфира с победа, като спря хронометъра на 2:24:14 и поведе изцяло кенийски подиум. Ребека Тануи се класира на второ място с време 2:25:18, а Катрин Черотич допълни кенийската тройка с 2:25:45.

Този триумф във Виена послужи като перфектен трамплин за още едно силно представяне по-късно през сезона, когато Чепкемой отново стъпи на най-високото стъпало на подиума на маратона в Ла Рошел през ноември. Тя спечели с време 2:25:32, докато етиопката Зерихун Алемцехай финишира втора с 2:26:14, а Вивиан Черотич зае третото място с 2:26:44.

Двете победи дойдоха едва в третото ѝ участие на пълната дистанция от 42 км, което подчертава бързия ѝ възход в маратонските среди. Дебютът ѝ беше през 2024 г. на маратона в Истанбул, където тя остана на крачка от подиума, завършвайки четвърта с 2:34:52.

Това състезание беше спечелено от Рут Джебет от Бахрейн с 2:24:45, а етиопките Урге Диро (2:33:37) и Аянту Гемечу (2:33:49) заеха съответно второ и трето място.

Въпреки че все още е сравнително нова на маратонската сцена, Чепкемой може да се похвали с впечатляваща визитка в полумаратона, където постоянно доказва силата си на шосе. Тя спечели победата на полумаратона в Гебеха през 2023 г. с време 1:08:34, последвана от второ място на полумаратона в Талин през 2024 г. с 1:10:02.

26-годишната атлетка има и трети места от Рияд 2024, където постигна 1:10:35, и от Лил 2022, където записа 1:08:00. Чепкемои се представи силно и на 25-километровата дистанция на шосейното бягане в Колката през 2023 г., класирайки се трета с 1:21:43 след етиопките Сутуме Кебеде (1:18:47) и Ялемзерф Йехуалау (1:19:26).

При мъжете кенийското предизвикателство ще бъде водено от Алберт Кангого, който завърши трети на маратона във Виена през 2024 г.

Кангого влиза в надпреварата след противоречива кампания през 2025 г.

Той започна сезона си с шесто място на маратона в Линц с време 2:11:36, преди да завърши осми на полумаратона в Кардиф с 1:02:27.

Въпреки това кенийският бегач на дълги разстояния завърши годината силно, заемайки второ място на маратона в Мерсин, Турция. Там той постигна резултат 2:07:26, оставайки съвсем малко зад сънародника си Виталис Кибивот, който грабна победата с 2:07:14.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages