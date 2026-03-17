  Йокич възнегодува срещу критиките на ветерани от НБА

Йокич възнегодува срещу критиките на ветерани от НБА

Центърът на Денвър Нъгетс Никола Йокич изрази недоумение от критиките към настоящите играчи в НБА от пенсионираните звезди на Асоциацията. Трикратният MVP на най-реномираната баскетболна лига повдигна въпроса в интервю за подкаста XOsCHAT.

„Не разбирам тази разлика между по-възрастните играчи и нас. Не е ясно дали има неуважение или не. Не знам какво е то. Отказвам да мисля така, защото не вярвам, че трябва да бъде така“, каза Йокич.

По време на разговора водещият предположи, че причината може да е завистта. Сръбският център не подкрепи тази идея, но подчерта, че е глупаво да се спори с факта, че съвременният баскетбол се развива.

„Лигата процъфтява благодарение на играчи като Стеф Къри и Виктор Уембаняма, които предефинират играта и разширяват нейните граници“, добави баскетболистът.

Дебатът между различните епохи се засили след последните изявления на Скоти Пипън, който поставя под въпрос дали звезди като Лука Дончич и самия Йокич биха могли да се справят с интензивността на играта в “Лигата на извънземните” от последните две десетилетия на ХХ век.

Следете на живо НБА със Sportal.bg: Играят се последните два мача за тази нощ

Следете на живо НБА със Sportal.bg: Играят се последните два мача за тази нощ

  • 17 март 2026 | 05:56
  • 899
  • 0
Георги Глушков: ини Купата е много позитивен форум, който обръща внимание на подрастващите

Георги Глушков: ини Купата е много позитивен форум, който обръща внимание на подрастващите

  • 16 март 2026 | 19:36
  • 662
  • 1
Играч на Локомотив Пд е MVP на кръга в Sesame НБЛ

Играч на Локомотив Пд е MVP на кръга в Sesame НБЛ

  • 16 март 2026 | 18:19
  • 696
  • 0
Три липси за Олимпиакос срещу Фенербахче, проблеми и в турския гранд

Три липси за Олимпиакос срещу Фенербахче, проблеми и в турския гранд

  • 16 март 2026 | 18:13
  • 723
  • 0
Баскетболист на Мемфис ляга под ножа

Баскетболист на Мемфис ляга под ножа

  • 16 март 2026 | 18:05
  • 562
  • 0
Глушков за домакинство на националите срещу Норвегия: Надявам се да покажем най-доброто и да победим

Глушков за домакинство на националите срещу Норвегия: Надявам се да покажем най-доброто и да победим

  • 16 март 2026 | 18:00
  • 557
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 90039
  • 84
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 43949
  • 109
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 55700
  • 254
Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

  • 16 март 2026 | 21:27
  • 10340
  • 17
Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

  • 16 март 2026 | 19:54
  • 19025
  • 26
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 10576
  • 36