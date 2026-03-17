Йокич възнегодува срещу критиките на ветерани от НБА

Центърът на Денвър Нъгетс Никола Йокич изрази недоумение от критиките към настоящите играчи в НБА от пенсионираните звезди на Асоциацията. Трикратният MVP на най-реномираната баскетболна лига повдигна въпроса в интервю за подкаста XOsCHAT.

„Не разбирам тази разлика между по-възрастните играчи и нас. Не е ясно дали има неуважение или не. Не знам какво е то. Отказвам да мисля така, защото не вярвам, че трябва да бъде така“, каза Йокич.

По време на разговора водещият предположи, че причината може да е завистта. Сръбският център не подкрепи тази идея, но подчерта, че е глупаво да се спори с факта, че съвременният баскетбол се развива.

„Лигата процъфтява благодарение на играчи като Стеф Къри и Виктор Уембаняма, които предефинират играта и разширяват нейните граници“, добави баскетболистът.

Дебатът между различните епохи се засили след последните изявления на Скоти Пипън, който поставя под въпрос дали звезди като Лука Дончич и самия Йокич биха могли да се справят с интензивността на играта в “Лигата на извънземните” от последните две десетилетия на ХХ век.