Окръжният прокурор на Бургас: Футболният шеф се е застрелял, куршумът е влязъл в магазин

57-годишният Христо Бургазлиев, който бе намерен мъртъв в автомобила си на бургаската ул. „Поп Георги“, се е самоубил със законно притежават пистолет „Зигзауер“. Това твърди пред Флагман.бг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Бургазлиев се е застрелял в дясното слепоочие, седейки на шофьорската седалка, куршумът е излязъл от стъклото на колата и е влязъл в магазина за перилни препарати, по чудо не е наранил магазинерката.

Затова и жената от този магазин е била силно стресирана от самото начало. Секунди след инцидента тя разказа страховита история и бе убедена, че става дума за убийство.

На мястото са близките на бизнесмена, както и телохранителят му, който се движи по принцип с него, когато внасят и изнасят пари от банката. Впрочем, мястото на смъртта е точно до един от клоновете на банка ДСК.

Телохранителят обаче не е бил в автомобила, когато е взел решението да сложи край на живота си.