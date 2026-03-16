Окръжният прокурор на Бургас: Футболният шеф се е застрелял, куршумът е влязъл в магазин

  • 16 март 2026 | 18:54
57-годишният Христо Бургазлиев, който бе намерен мъртъв в автомобила си на бургаската ул. „Поп Георги“, се е самоубил със законно притежават пистолет „Зигзауер“. Това твърди пред Флагман.бг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Бургазлиев се е застрелял в дясното слепоочие, седейки на шофьорската седалка, куршумът е излязъл от стъклото на колата и е влязъл в магазина за перилни препарати, по чудо не е наранил магазинерката.

Затова и жената от този магазин е била силно стресирана от самото начало. Секунди след инцидента тя разказа страховита история и бе убедена, че става дума за убийство.

На мястото са близките на бизнесмена, както и телохранителят му, който се движи по принцип с него, когато внасят и изнасят пари от банката. Впрочем, мястото на смъртта е точно до един от клоновете на банка ДСК.

Телохранителят обаче не е бил в автомобила, когато е взел решението да сложи край на живота си.

