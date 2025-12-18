Популярни
Жребий за 1/4-финалите за Купата на България
  Барселона Гуаякил
  Застреляха бивш национал на Еквадор

  • 18 дек 2025 | 11:26
Бившият национал на Еквадор Марио Пинейда беше застрелян заедно със съпругата си, а ранена е майка му. За последно 33-годишният защитник играеше за Барселона Гуякил.

Министерството на вътрешните работи на Еквадор потвърди смъртта на Пинейда, без да предоставя повече подробности.

Засега все още не е ясно каква е била причината за убийството.

Местните медии съобщават, че инцидентът е станал в района на Саманес, в северната част на Гуаякил, който се намира на 265 километра (165 мили) югозападно от столицата Кито.

Пинейда започва професионалната си кариера в Индепендиенте дел Вале, където играе от 2010 до 2015 г. През 2016 г. се премества в клуба от крайбрежния град Гуаякил, с който печели две шампионски титли. Защитникът има и кратък престой във Флуминенсе през 2022 г.

Според Еквадорската обсерватория за организирана престъпност се очаква Еквадор да отбележи най-насилствената си година в историята с над 9000 убийства. За сравнение, миналата година броят на насилствените смъртни случаи е бил 7063, а през 2023 г. е достигнал тогавашния рекорд от 8248.

Президентът Даниел Нобоа обеща да се бори с престъпните организации, които са разширили дейността си на еквадорска територия във връзка с международни наркокартели.

През ноември 16-годишен футболист на Индепендиенте дел Вале почина от случаен куршум, също в Гуаякил. Два месеца по-рано Майкол Валенсия и Леандро Йепес, и двамата играчи на Ексапромо Коста, както и Джонатан Гонсалес от 22 юни, загинаха от огнестрелни рани.

