Застреляха бивш шеф на Аячо на погребението на майка му

Бившият корсикански сепаратистки лидер и мениджър на футболния Аячо - Алeн Орсони, бе застрелян на погребението на майка си в селището Веро, разположено на около 30 км източно от град Аячо, столица на средиземноморския френски остров Корсика.

Орсони "бе улучен от голямо разстояние", каза пред “Ройтерс” прокурорът Никола Септе.

Корсиканската полиция потвърди смъртта на 71-годишния сепаратист, който оглавяваше така нареченото Корсиканско движение за самоопределение. Според френската полиция, то е било параван за въоръженото му крило, наречено Корсикански национален освободителен фронт-Традиционно крило.

Alain Orsoni a été abattu ce lundi alors qu'il était présent aux obsèques de sa mère. Dans le cadre d'une série sur les liaisons entre football et grand banditisme en Corse, « L'Équipe » avait publié en 2019 un portrait de l'ancien leader nationaliste.

Властите свързват въоръженото крило на движението с поредица от атентати на остров Корсика през 90-те години на миналия век, за някои от които групировката официално пое отговорност. Орсони бе осъден и по-късно помилван във връзка с атентат с картечница срещу иранското посолство в Париж през 1980 г.

Орсони бе също така и мениджър на корсиканския футболен клуб Аячо в годините преди и след 2010-а.