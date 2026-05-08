Дунав (Русе) ще внесе необходимите допълнителни документи за лиценз за efbet Лига

Още през следващата седмица Дунав (Русе) ще внесе част от необходимите допълнителни документи по процедурата за лицензиране за efbet Лига. Към момента "драконите" водят в класирането на Втора лига с актив от 65 точки - с осем повече от втория Янтра (Габрово), три кръга преди края на първенството.

По-рано днес от БФС съобщиха, че отлагат решение за лиценз за елита за русенци поради "необходимост от предоставяне на допълнителни документи".

"Видимо и от съобщението на БФС, Дунав е единственият клуб от Втора лига, подал документи за лиценз за Първа лига. Работи се в тази посока още от февруари месец. Свършен е огромен обем от работа, а целта е именно при промоция в елита да има достатъчно време, за да се изчистят съответните забележки и клубът да отговаря на всички необходими изисквания", сподели пред БТА председателят на Управителния съвет на Дунав Деян Йорданов.

"През следващата седмица предстои да внесем допълнителни документи, свързани с одита. Другите забележки са свързани с Градския стадион, за който вече има предприети мерки", коментира Диян Димов.

Още през март кметът на Русе Пенчо Милков и директорът на общинското предприятие "Спортни имоти“ Лъчезар Иванов увериха, че се вземат необходимите мерки, за да може местният Градски стадион да приеме евентуални мачове на Дунав в efbet Лига.

"Има предписание, по което кметът и общината вече действат. Трябва да представим план за действие по този казус. Мисля, че всичко ще е наред и няма да имаме проблеми", категоричен беше Димов.

Йорданов добави, че се предприемат действия и за осигуряването на условия за инсталиране на системата за Видео асистент рефер (ВАР). Междувременно по изискване на БФС, Дунав е заявил като втори резервен вариант за стадион - "Ивайло" във Велико Търново.

"Всеки клуб трябва да заяви втори стадион. Ние сме заявили стадион "Ивайло", но това не означава, че ще играем там. Имаме уверението, че Градският стадион ще бъде готов. Има предписания от БФС, с които мисля, че ще се справим", каза още председателят на Управителния съвет на "драконите" Диян Димов.