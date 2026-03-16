Испански град се отказа от домакинството си на мачове от Мондиал 2030

От испанския град Ла Коруня официално се оттеглиха като домакини на мачове от Мондиал 2030. Това стана ясно на специална пресконференция, дадена от кмета Инес Рей и президентът на местния отбор Депортиво Хуан Карлос Ескотет. Причината за решението е предстоящата реновация на стадион “Риасор”, който беше предвиден да приеме мачове от Световното първенство след четири години. Така в града от област Галисия няма да се състоят двубои от турнира.

“Ла Коруня е град с амбиция, който вярва в своя капацитет, но също така взима своите решения, мислейки в дългосрочен план. Целта беше домакинство на Мондиала, но не на всяка цена. Затова постигнахме споразумение с клубните мажоритарни акционери от Abanca съвместно да предприемем модернизация на целия спортен комплекс “Риасор” заради Депортиво, неговите фенове и целия град. Затова се отказваме да продължим с кандидатурата ни за Мондиала, за да се фокусираме върху нашия собствен проект. Световното първенство е важно събитие, но само за няколко дни, а проектът ни е замислен за десетилетия напред и е изготвен за Ла Коруня и неговите жители.

Не е лесно, но да управляваш означава да взимаш решения, и то за общото благо и всеобщия интерес. Това е разумно и отговорно решение за един вълнуващ проект за бъдещето, който ще има доста позитивно въздействие. От ФИФА ни поставиха редица изисквания, освен увеличаването на капацитета на стадиона от 32,5 хиляди на 48 хиляди места. Така че достигнахме етап, в който не беше приемливо да продължим с кандидатурата, особено мислейки за клуба”, заяви Рей.

През юли 2024 г. от Испанската кралска футболна федерация обяви, че мачове от Мондиал 2030 ще се проведат на “Аноета” в Сан Себастиан, “Камп Ноу” в Барселона, “Гран Канария” в Лас Палмас, “Ла Картуха” в Севиля, “Ла Росаледа” в Малада, “Метрополитано” в Мадрид, “Ромареда” в Сарагоса, “РСДЕ Стейдиъм” в Барселона, “Риасор” в Ла Коруня, “Сан Мамес” в Билбао и “Сантиаго Бернабеу” в Мадрид. Впоследствие Малага оттегли кандидатурата си, а сега това направи и Ла Коруня. Това дава възможност на новия “Местайя” във Валенсия и на “Балаидос” във Виго да заемат техните места. Както е известно, съдомакини на турнира ще бъдат Испания, Португалия и Мароко, а по един мач ще има в парагвайския Асунсион, уругвайския Монтевидео и аржентинския Буенос Айрес като почит към първото издание на Световното първенство.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

  • 16 март 2026 | 10:56
  • 4739
  • 2
Анчелоти за Бразилия, Винисиус, Валверде и новия Реал

Анчелоти за Бразилия, Винисиус, Валверде и новия Реал

  • 16 март 2026 | 09:57
  • 3429
  • 0
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
  • 9681
  • 3
Мексиканци поставиха рекорд на футболна тренировка

Мексиканци поставиха рекорд на футболна тренировка

  • 16 март 2026 | 09:43
  • 1129
  • 0
Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

  • 16 март 2026 | 07:38
  • 4148
  • 2
Алегри: Хората говореха за Скудетото, но трябва да сме реалисти

Алегри: Хората говореха за Скудетото, но трябва да сме реалисти

  • 16 март 2026 | 06:36
  • 1734
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 9133
  • 47
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 31620
  • 135
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 4166
  • 0
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 8299
  • 9
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 5277
  • 11
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 11178
  • 38