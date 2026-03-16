  3. Линдзи Вон: Не съм готова да обсъждам бъдещето си в ските

Линдзи Вон: Не съм готова да обсъждам бъдещето си в ските

  • 16 март 2026 | 13:14
Американката Линдзи Вон не е затворила напълно вратата към участие в ски състезания. Тя също така не е взела решение относно потенциално завръщане, пише агенция АР.

41-годишната спортистка, която се възстановява от тежко падане по време на спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина, все още се опитва да осъзнае всичко. Това тя заяви ясно в публикация в социалните мрежи в неделя.

Линдзи Вон: Защо плача за кристалния глобус
Линдзи Вон: Защо плача за кристалния глобус

„Не, не съм готова да обсъждам бъдещето си в ските“, написа Вон в социалната платформа X.

„Беше невероятно да бъда отново №1 в света на 41 години и да поставя нови рекорди в моя спорт, но на моята възраст аз съм единствената, която ще определи бъдещето ми. Нямам нужда от ничие разрешение, за да правя това, което ме прави щастлива“, добави тя.

Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки
Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки

„Може би това означава да се състезавам отново, може би не. Само времето ще покаже. Моля ви, спрете да ми казвате какво трябва или не трябва да правя. Ще ви уведомя, когато реша“, заяви още Линдзи Вон.

Наскоро тя разкри, че почти е загубила левия си крак заради травмата от падането и благодари на д-р Том Хакет, който работи с американския отбор по ски и сноуборд, за спасяването на крака ѝ.

Олимпийската мечта на Линдзи Вон едва не ѝ коства един крак
Олимпийската мечта на Линдзи Вон едва не ѝ коства един крак

Скоро след плашещото падане баща й каза, че ще настоява тя да се откаже.

Линдзи Вон претърпя няколко операции в Италия, преди да се върне в Съединените щати.

„Концентрирана съм върху възстановяването от контузията ми и връщането към нормалния живот“, каза още Вон в публикацията си в социалните мрежи и допълни:

„Вече се бях оттеглила в продължение на 6 години и имам невероятен живот извън ските.“

Още от Зимни спортове

Драйзайтъл вкара, но после се контузи при победа на Едмънтън срещу Нешвил

  • 16 март 2026 | 11:03
  • 577
  • 0
Резултати от НХЛ

  • 16 март 2026 | 08:46
  • 369
  • 0
Радослав Янков отпадна на осминафиналите на Световната купа в Канада

  • 15 март 2026 | 20:33
  • 872
  • 0
Японец с първа победа в Световната купа по ски скокове, Зографски в дъното на класирането

  • 15 март 2026 | 19:36
  • 2019
  • 0
Швеция преодоля ранно изоставане, за да спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон

  • 15 март 2026 | 18:08
  • 1999
  • 12
Радослав Янков зае 15-то място във втория паралелен гигантски слалом в Канада

  • 15 март 2026 | 17:43
  • 629
  • 0
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 2098
  • 10
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 24065
  • 108
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 824
  • 0
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 6044
  • 5
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 3335
  • 6
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 9265
  • 34