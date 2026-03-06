Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки

Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки

  • 6 март 2026 | 10:17
  • 765
  • 2
Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки

Американската скиорка Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки седмици след тежкото падане, което претърпя на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Само 25 дни след сериозния инцидент по време на спускането в Кортина д'Ампецо 41-годишната алпийка публикува видео в профила си в Инстаграм. В клипа олимпийската шампионка от Ванкувър 2010 прави различни упражнения, а в края на видеото дори става от инвалидната количка, с помощта на която се движи, откакто претърпя инцидента.

„Със сигурност са тежки времена, но все пак съм благодарна... все още работя усърдно. Единствената ми цел е да съм здрава. Работя ден за ден“, написа Линдзи Вон под видеото, цитирана от ДПА.

В предстоящите седмици Вон се надява да замени инвалидната количка с патерици, а очакванията са пълното ѝ възстановяване да отнеме близо година. Впоследствие тя ще реши дали металните импланти в крака ѝ да бъдат премахнати напълно. Едва за след това е планирана нова операция, която да завърши лечението на скъсаните кръстни връзки на коляното.

Американката получи фрактура на големия пищял по време на участието си на Олимпийските игри, а травмата в коляното дойде малко преди старта в Милано-Кортина, но тя избра да се състезава въпреки нея.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Бъфало постигна изразителна победа над Питсбърг, изравни се с лидера в Атлантическата дивизия

Бъфало постигна изразителна победа над Питсбърг, изравни се с лидера в Атлантическата дивизия

  • 6 март 2026 | 09:53
  • 185
  • 0
Малена с две счупвания на бедрената кост, таз и лопатка

Малена с две счупвания на бедрената кост, таз и лопатка

  • 6 март 2026 | 09:13
  • 2871
  • 4
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 6 март 2026 | 08:48
  • 382
  • 0
Криста Георгиева завърши на 40-о място при девойките на Световното първенство по фигурно пързаляне в Талин

Криста Георгиева завърши на 40-о място при девойките на Световното първенство по фигурно пързаляне в Талин

  • 6 март 2026 | 02:34
  • 545
  • 0
Станимир Беломъжев с пето място в средната дистанция на Световното по ски ориентиране

Станимир Беломъжев с пето място в средната дистанция на Световното по ски ориентиране

  • 5 март 2026 | 23:27
  • 887
  • 0
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 38503
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 11
  • 0
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 1010
  • 1
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 952
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 2790
  • 2
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 4923
  • 3
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 4936
  • 1