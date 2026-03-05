Популярни
  • 5 март 2026 | 10:54
  • 595
  • 1
Българският Ювентус с нов треньор

Ювентус (Малчика) вече има нов треньор. Това е Веселин Симеонов, който ще работи за втори път в клуба. Неговата треньорска кариера в мъжкия футбол стартира именно в клуба през сезон 2022/23 и след година и половина продължи развитието си, ставайки асистент в Литекс (Ловеч).

Симеонов последно беше начело на ФК Ловеч преди сам да напусне в началото на юли месец миналата година. Той заменя на поста досегашния играещ треньор на Юве Любомир Иванов.

"Благодарим на Любо за тези две години, в които даде много на нашия клуб, а на Веско Симеонов пожелаваме много здраве, щастие и успехи с „черно-белите“!", написа официалният сайт на българското Юве.

