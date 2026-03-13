Иван Станчев: Най-добрите са

Утре, Волов-Шумен 2007 ще играе със Септември в Тервел. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни гостуване на най-успешно представящия се отбор през последния сезон и половина. Лидерската му позиция в класирането показва, какво ни очаква – много труден мач. Ще излезем срещу добре комплектован и сработен състав. Нямаме обаче притеснения. Вярваме в нашия потенциал. Най-важното е да го демонстрираме през всичките 90 минути. Очаквам интересен двубой. Винаги играем с амбицията да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.