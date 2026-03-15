Гутева получи букет от "Д'Артанян"

Преди началото на шампионатния мач между Черно море и Монтана фенове се шегуваха, че Международен ден на жената (8 март) не е единственият ден, в който жените трябва да получават подаръци и топли думи. Като доказателство за това елитната ветеранска фен-фракция на "моряците" – "Д'Артанян", направи красив жест преди началото на срещата. От името на фракцията бе връчен почетен плакет на главния съдия на двубоя Християна Гутева. Тя влезе в историята като първата жена, която ръководи мач на Черно море на клубния стадион на "моряците".



Пламен Трендафилов

Снимки: Startphoto