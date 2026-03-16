  Успешно представяне на българските състезатели на Балканиадата по спортно ходене в Измир

Успешно представяне на българските състезатели на Балканиадата по спортно ходене в Измир

Успешно представяне на българските състезатели на Балканиадата по спортно ходене в Измир

Успешно се представиха българските състезатели на Балканиадата по спортно ходене в Измир (Турция).

Девойките до 18 години Екатерина Павлова и Йонна Радославова се наредиха трети в отборната надпревара на 5 км, като бяха изпреварени само от представителките на Украйна и Турция. Двете атлетки се наредиха седма и осма със съответно 29:56 и 30:54 минути.

Мария Ангелова се класира пета на 21 километра при жените и регистрира национален рекорд - 2.02:39 часа.

Ашкън Али стана седми на 10 км при юношите до 20 години с 55:39 минути.

Лазарина Христова и Пламена Георгиева завършиха съответно 10-а и 11-а на 10 км при девойките до 20 години, съобщиха от БФЛА.

