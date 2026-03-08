Популярни
Ясен Петров: Ключовата дума е "търпение"

  • 8 март 2026 | 14:57
Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров не скри радостта си след победата над Берое (1:0). Наставникът на добричлии остава здраво стъпил на земята, въпреки че отборът му е един от най-добре представящите се от началото на пролетния полусезон в efbet Лига.

"Ключовата дума е "търпение". Беше изключително важно да победим. Залогът на тези три точки влияе върху качеството на нашата игра. Доволен съм от спечелената победа. Знаех, че днес ще има умора в телата на нашите футболисти. Въпреки това, че бяхме с човек повече, Берое ни затрудни. Съумяхме да намерим верния ход.

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават
Това е едно мечтано начало в тези кръгове. Изключително съм доволен, че успяхме да спечелим тези точки. Това е на базата на много труд от страна на играчите. За нас отново ще останат финали. Нека да сме малко по-смирени и здраво стъпили на земята. Чака ни тежка серия от двубои. Желанието ни е да извлечем също програма "максимум". Пожелавам го на момчетата. Предстои ни много работа.

Давам премия от два дни почивка на нашите футболисти. Оттам нататък продължаваме да се готвим сериозно. Ще имаме много трудни моменти, нуждаем се от подкрепата на всички", каза Петров.

