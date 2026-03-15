Изненада: Ашли Коул пое отбор от Серия "Б"

Английската легенда Ашли Коул изненадващо ще започне кариерата си на старши треньор в мъжкия футбол в италианския втородивизионен Чезена, който го назначи с договор до края на сезона с опцията за удължаване с още една година при определени условия.

45-годишният Коул навлезе в треньорската професия през 2019-а, когато пое юношеския състав на Челси до 19 години. От 2021-ва насам той е асистент на Лий Карсли в младежкия национален отбор на Англия до 21 години, като за кратко беше помощник и в мъжкия състав на страната. Междувременно, бившият ляв бек натрупа опит и като асистент в Евертън, Челси и Бирмингам Сити.

От друга страна, Чезена заема осмото място в класирането на Серия "Б" с актив от 40 точки след 11 победи, 7 равенства и 12 загуби. Въпреки че тимът все още е в зоната на плейофите за промоция в италианския елит, той няма нито един успех в последните си седем мача, което доведе до уволнението на наставника Микеле Миняни.

Снимки: Gettyimages