12 атлети ще защитават световните си титли в зала в Торун

Световната атлетика публикува официалните списъци с участниците за предстоящото Световно първенство в зала в Торун. Общо 674 атлети от 118 държави членки ще се борят за отличията на най-големия форум под покрив, който ще се проведе между 20 и 22 март.

В надпреварата ще се включат 345 мъже и 329 жени, като сред тях са и някои от най-големите звезди на спорта.

Дванадесет златни медалисти от последното издание в Нандзин ще защитават титлите си. Сред тях са Джеремая Азу (60 м, мъже), Уу Сан-гйок (скок на височина, мъже), Арманд Дуплантис (овчарски скок, мъже), Матия Фурлани (скок на дължина, мъже), Анди Диаз Ернандес (троен скок, мъже), Том Уолш (тласкане на гюле, мъже), Фревейни Хайлу (3000 м, жени), Девин Чарлтън (60 м с препятствия, жени), Никола Олислагерс (скок на височина, жени), Мария-Жули Бонин (овчарски скок, жени), Леянис Перес Ернандес (троен скок, жени) и Сара Митън (тласкане на гюле, жени).

Освен това, в състезанието ще участват и 11 индивидуални златни медалисти от Световното първенство по лека атлетика в Токио 25. Заявките включват и девет индивидуални шампиони от Олимпийските игри в Париж 2024, сред които са Дуплантис и световните рекордьорки Ярослава Магучих и Кийли Ходжкинсън.