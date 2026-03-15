Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. 12 атлети ще защитават световните си титли в зала в Торун

12 атлети ще защитават световните си титли в зала в Торун

  • 15 март 2026 | 19:24
  • 111
  • 0

Световната атлетика публикува официалните списъци с участниците за предстоящото Световно първенство в зала в Торун. Общо 674 атлети от 118 държави членки ще се борят за отличията на най-големия форум под покрив, който ще се проведе между 20 и 22 март.

В надпреварата ще се включат 345 мъже и 329 жени, като сред тях са и някои от най-големите звезди на спорта.

Дванадесет златни медалисти от последното издание в Нандзин ще защитават титлите си. Сред тях са Джеремая Азу (60 м, мъже), Уу Сан-гйок (скок на височина, мъже), Арманд Дуплантис (овчарски скок, мъже), Матия Фурлани (скок на дължина, мъже), Анди Диаз Ернандес (троен скок, мъже), Том Уолш (тласкане на гюле, мъже), Фревейни Хайлу (3000 м, жени), Девин Чарлтън (60 м с препятствия, жени), Никола Олислагерс (скок на височина, жени), Мария-Жули Бонин (овчарски скок, жени), Леянис Перес Ернандес (троен скок, жени) и Сара Митън (тласкане на гюле, жени).

Освен това, в състезанието ще участват и 11 индивидуални златни медалисти от Световното първенство по лека атлетика в Токио 25. Заявките включват и девет индивидуални шампиони от Олимпийските игри в Париж 2024, сред които са Дуплантис и световните рекордьорки Ярослава Магучих и Кийли Ходжкинсън.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Домакинът Полша със солиден отбор на Световното

Домакинът Полша със солиден отбор на Световното

  • 15 март 2026 | 15:50
  • 538
  • 0
Завърши българското участие на Европейската купа по хвърляния

Завърши българското участие на Европейската купа по хвърляния

  • 15 март 2026 | 15:35
  • 387
  • 0
Италия обяви звезден състав за Световното по лека атлетика

Италия обяви звезден състав за Световното по лека атлетика

  • 15 март 2026 | 15:21
  • 348
  • 0
Българите на Световното в Торун - Станислав Станков

Българите на Световното в Торун - Станислав Станков

  • 15 март 2026 | 15:15
  • 753
  • 0
Хокър, Хол и Джаксън повеждат отбора на САЩ към Световното в зала

Хокър, Хол и Джаксън повеждат отбора на САЩ към Световното в зала

  • 15 март 2026 | 15:03
  • 844
  • 0
Тесфай с второ най-добро време в историята в маратона при феноменален дебют в Барселона

Тесфай с второ най-добро време в историята в маратона при феноменален дебют в Барселона

  • 15 март 2026 | 14:01
  • 450
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 94015
  • 382
Ливърпул 1:0 Тотнъм, мърсисайдци с аванс на почивката

Ливърпул 1:0 Тотнъм, мърсисайдци с аванс на почивката

  • 15 март 2026 | 19:16
  • 10132
  • 6
Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

  • 15 март 2026 | 19:24
  • 1165
  • 4
“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

  • 15 март 2026 | 19:12
  • 16046
  • 43
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 19878
  • 18
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 28004
  • 29