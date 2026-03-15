Италия обяви звезден състав за Световното по лека атлетика

Италия ще разчита на отбор от 26 атлети за Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, като съставът включва комбинация от световни медалисти, европейски шампиони и изгряващи таланти.

Лидер на тима е Матия Фурлани, който ще защитава титлата си в скока на дължина. Световният шампион на открито наскоро изравни най-доброто си лично постижение в зала от 8.39 метра и пристига в Полша без нито една загуба през настоящия зимен сезон.

Фурлани е една от няколкото сериозни надежди на Италия за медал в техническите дисциплини. Европейската шампионка в зала в скока на дължина Лариса Япикино ще се опита да се пребори за отличие от световен форум, докато Анди Диас Ернандес се завръща като защитаващ титлата си в тройния скок. В тласкането на гюле при мъжете Леонардо Фабри е сред основните фаворити, след като постигна водещ резултат в света за сезона от 22.50 метра.

В спринта на 60 метра Зайнаб Досо ще бъде един от главните претенденти. Световната вицешампионка в зала се намира в отлична форма, записвайки време от 6.99 секунди, с което оглавява световната ранглиста преди шампионата.

Към нея в спринта на 60 метра ще се присъедини и изгряващият талант Кели Дуала. Европейската шампионка до 20 години на 100 метра и в щафетата 4х100 метра ще бъде най-младата състезателка на първенството - едва на 16 години.

Медалистката от световни и олимпийски игри Надя Батоклети ще направи своя дебют на Световно първенство в зала в дисциплината 3000 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages