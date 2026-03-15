75 000 зрители гледаха всички домакински двубои на Мони Николов и Локомотив

Исторически сезон за Локомотив (Новосибирск), който за 10-и пореден сезон е воден от Пламен Константинов!

Общо 75 000 зрители гледаха на живо в “Локомотив Арена” всички 15 домакински двубои на Симеон Николов и съотборниците му през този сезон в редовния сезон.

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

Отборът на Локомотив (Новосибирск) без проблем продаваше всичките 5000 билета за всеки един от своите 15 домакински двубой.

Мони Николов в първото си интервю на руски: Много съм доволен, че Сам Деру отново игра в официален мач

“Всички билети се продадени”, това вече е стандартно съобщение в социалните медии на Локомотив преди домашните двубои.

За феновете на Локомотив не е важно кой е съперник на възпитаниците на Пламен Константинов - Зенит (Казан) или МГТУ.

Разликата е само в това, колоко бързо се продават 5000 билета.

В мача Локомотив - Ярославич новосибирци отново за 15-и пореден домакински двубой играха пред пълна зала в редовния сезон. Уникално постижение!

Стабилното представяне на отбора, който е сред лидерите в руския волейбол, и отличната организация за феновете направиха всеки двубой на Локомотив събитие за жителите на Новосибирск, които са полудели и по хокея.

На двубоите на хокейния Сибир, който се бори за попадане в плейофите, през този сезон ходят средно по 11 330 зрители при капацитет на залата от 11 650 зрители. Това е един от най-добрите показатели в КХЛ.

Скоро но волейболния Локомотив ще му трябва още по-голяма зала, за да побира всички желаещи да подкрепят отбора воден от Пламен Константинов.