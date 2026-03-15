Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
75 000 зрители гледаха всички домакински двубои на Мони Николов и Локомотив

  • 15 март 2026 | 13:46
  • 861
  • 0

Исторически сезон за Локомотив (Новосибирск), който за 10-и пореден сезон е воден от Пламен Константинов!

Общо 75 000 зрители гледаха на живо в “Локомотив Арена” всички 15 домакински двубои на Симеон Николов и съотборниците му през този сезон в редовния сезон.

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

Отборът на Локомотив (Новосибирск) без проблем продаваше всичките 5000 билета за всеки един от своите 15 домакински двубой.

Мони Николов в първото си интервю на руски: Много съм доволен, че Сам Деру отново игра в официален мач

“Всички билети се продадени”, това вече е стандартно съобщение в социалните медии на Локомотив преди домашните двубои.

За феновете на Локомотив не е важно кой е съперник на възпитаниците на Пламен Константинов - Зенит (Казан) или МГТУ.

Разликата е само в това, колоко бързо се продават 5000 билета.

В мача Локомотив - Ярославич новосибирци отново за 15-и пореден домакински двубой играха пред пълна зала в редовния сезон. Уникално постижение!

Стабилното представяне на отбора, който е сред лидерите в руския волейбол, и отличната организация за феновете направиха всеки двубой на Локомотив събитие за жителите на Новосибирск, които са полудели и по хокея.

На двубоите на хокейния Сибир, който се бори за попадане в плейофите, през този сезон ходят средно по 11 330 зрители при капацитет на залата от 11 650 зрители. Това е един от най-добрите показатели в КХЛ.

Скоро но волейболния Локомотив ще му трябва още по-голяма зала, за да побира всички желаещи да подкрепят отбора воден от Пламен Константинов.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мирослав Живков: Искам да видя амбициран отбор в плейофите срещу ЦСКА

Мирослав Живков: Искам да видя амбициран отбор в плейофите срещу ЦСКА

  • 14 март 2026 | 22:40
  • 870
  • 0
ВАСК и Любо Ганев-Автосвят ще спорят за титлата във Висша лига - жени

ВАСК и Любо Ганев-Автосвят ще спорят за титлата във Висша лига - жени

  • 14 март 2026 | 22:34
  • 945
  • 0
Дея спорт се справи с Черно море в последния кръг

Дея спорт се справи с Черно море в последния кръг

  • 14 март 2026 | 21:34
  • 1818
  • 0
Мариян Наков заби 33 точки, Пирин не прости на ЦСКА в Разлог

Мариян Наков заби 33 точки, Пирин не прости на ЦСКА в Разлог

  • 14 март 2026 | 21:11
  • 3142
  • 1
ЦСКА - Берое е дербито в 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей, вижте всички двойки

ЦСКА - Берое е дербито в 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей, вижте всички двойки

  • 14 март 2026 | 21:08
  • 4238
  • 0
Берое завърши с чиста победа над Славия

Берое завърши с чиста победа над Славия

  • 14 март 2026 | 20:48
  • 961
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Монтана

Черно море 0:0 Монтана

  • 15 март 2026 | 14:30
  • 2995
  • 0
Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

  • 15 март 2026 | 12:26
  • 15763
  • 46
Изкусен гол на Лъва на Сандански и пет греди в дербито на Югозапада

Изкусен гол на Лъва на Сандански и пет греди в дербито на Югозапада

  • 15 март 2026 | 13:55
  • 10964
  • 1
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 18032
  • 33
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 25275
  • 36
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 16382
  • 5