Мони Николов в първото си интервю на руски: Много съм доволен, че Сам Деру отново игра в официален мач

Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов говори след победата на неговия Локомотив (Новосибирск) над Ярославич (Ярославъл) с 3:0 в мача от последния кръг на редовния сезон.

“Играта ни срещу Ярославич беше добра. Аз съм много доволен. Ние победихме. Това бе последният ни мач от редовния сезон. Ред е на плейофите, които ще са още по-интересни. Ярославич е добър отбор и това бе добър тест за нас. Моят приятел Сам (б.р. Дуру) изигра първия си официален мач за 2026 година. Много съм доволен за Сам. Сега смятам, че ни е необходима малка почивка. След това добри тренировки и ще сме готови за плейофите”, заяви Симеон Николов в първото си интервю на руски език в Новосибирск.