Мони Николов в първото си интервю на руски: Много съм доволен, че Сам Деру отново игра в официален мач

  • 15 март 2026 | 13:15
  • 211
  • 0

Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов говори след победата на неговия Локомотив (Новосибирск) над Ярославич (Ярославъл) с 3:0 в мача от последния кръг на редовния сезон.

Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия
“Играта ни срещу Ярославич беше добра. Аз съм много доволен. Ние победихме. Това бе последният ни мач от редовния сезон. Ред е на плейофите, които ще са още по-интересни. Ярославич е добър отбор и това бе добър тест за нас. Моят приятел Сам (б.р. Дуру) изигра първия си официален мач за 2026 година. Много съм доволен за Сам. Сега смятам, че ни е необходима малка почивка. След това добри тренировки и ще сме готови за плейофите”, заяви Симеон Николов в първото си интервю на руски език в Новосибирск.

Мирослав Живков: Искам да видя амбициран отбор в плейофите срещу ЦСКА

  • 14 март 2026 | 22:40
  • 849
  • 0
ВАСК и Любо Ганев-Автосвят ще спорят за титлата във Висша лига - жени

  • 14 март 2026 | 22:34
  • 909
  • 0
Дея спорт се справи с Черно море в последния кръг

  • 14 март 2026 | 21:34
  • 1764
  • 0
Мариян Наков заби 33 точки, Пирин не прости на ЦСКА в Разлог

  • 14 март 2026 | 21:11
  • 3083
  • 1
ЦСКА - Берое е дербито в 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей, вижте всички двойки

  • 14 март 2026 | 21:08
  • 4132
  • 0
Берое завърши с чиста победа над Славия

  • 14 март 2026 | 20:48
  • 938
  • 0
Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

  • 15 март 2026 | 12:26
  • 7214
  • 19
Пирин (Благоевград) 0:1 Вихрен (Сандански), гол от фаул Лео Пимента

  • 15 март 2026 | 13:10
  • 4535
  • 0
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 9913
  • 13
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 20857
  • 30
Откривателят на Стоичков: Уж дадох първата му фланелка на Слави Трифонов за благотворителност, а то...

  • 15 март 2026 | 09:32
  • 15722
  • 11
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 13705
  • 2